"Сабаил" проведет собрание после конфликта тренера и капитана - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ + ОБНОВЛЕНО - ФОТО/ВИДЕО

В футбольном клубе "Сабаил" состоится собрание по поводу инцидента между главным тренером Адилем Шукюровым и капитаном команды Юсифом Набиевым.

Как сообщил İdman.Biz директор клуба Фируз Абдулла, до игры между сторонами проблем не возникало: "До этого матча между главным тренером команды Адилем Шукюровым и капитаном Юсифом Набиевым никаких проблем не было. Я уверен, что и сейчас это были всего лишь эмоции капитана, который не хотел уходить с поля в такой момент. Но это не оправдывает Юсифа. Его поведение мы разберем на собрании клуба, которое назначено на пятницу".

Напомним, инцидент произошел на 59-й минуте матча Первой лиги "МОИК" - "Сабаил". При счете 1:0 в пользу хозяев Набиев отказался покинуть поле, несмотря на решение тренера заменить его, и продолжил игру.

17:38

Матч 15-го тура Первой лиги Азербайджана между "МОИК" и "Сабаилом" запомнился конфликтным эпизодом между главным тренером и капитаном гостей.

Как сообщает İdman.Biz, на 60-й минуте главный тренер "Сабаила" Адиль Шукуров принял решение заменить Юсифа Набиева. Однако капитан команды выразил несогласие с этим решением и отказался покидать поле, продолжив игру.

Инцидент вызвал обсуждение среди болельщиков и стал одним из самых заметных моментов встречи.

Матч завершился минимальной победой "МОИК" со счетом 1:0.