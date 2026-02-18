20 Февраля 2026
RU

"Сабаил" проведет собрание после конфликта тренера и капитана - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ + ОБНОВЛЕНО - ФОТО/ВИДЕО

Чемпионат Азербайджана
Новости
18 Февраля 2026 19:10
58
"Сабаил" проведет собрание после конфликта тренера и капитана - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ + ОБНОВЛЕНО

В футбольном клубе "Сабаил" состоится собрание по поводу инцидента между главным тренером Адилем Шукюровым и капитаном команды Юсифом Набиевым.

Как сообщил İdman.Biz директор клуба Фируз Абдулла, до игры между сторонами проблем не возникало: "До этого матча между главным тренером команды Адилем Шукюровым и капитаном Юсифом Набиевым никаких проблем не было. Я уверен, что и сейчас это были всего лишь эмоции капитана, который не хотел уходить с поля в такой момент. Но это не оправдывает Юсифа. Его поведение мы разберем на собрании клуба, которое назначено на пятницу".

Напомним, инцидент произошел на 59-й минуте матча Первой лиги "МОИК" - "Сабаил". При счете 1:0 в пользу хозяев Набиев отказался покинуть поле, несмотря на решение тренера заменить его, и продолжил игру.

17:38

Матч 15-го тура Первой лиги Азербайджана между "МОИК" и "Сабаилом" запомнился конфликтным эпизодом между главным тренером и капитаном гостей.

Как сообщает İdman.Biz, на 60-й минуте главный тренер "Сабаила" Адиль Шукуров принял решение заменить Юсифа Набиева. Однако капитан команды выразил несогласие с этим решением и отказался покидать поле, продолжив игру.

Инцидент вызвал обсуждение среди болельщиков и стал одним из самых заметных моментов встречи.

Матч завершился минимальной победой "МОИК" со счетом 1:0.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

ПФЛ объявила судейские назначения на 21-й тур Мисли Премьер-лиги
19 Февраля 15:34
Чемпионат Азербайджана

ПФЛ объявила судейские назначения на 21-й тур Мисли Премьер-лиги

Тур откроет матч "Туран Товуз" - "Зиря", завершит игра "Сабах" - "Кяпаз"
Наставник "Баку Спортинга" оценил шансы в чемпионской гонке
18 Февраля 14:02
Чемпионат Азербайджана

Наставник "Баку Спортинга" оценил шансы в чемпионской гонке

Роял Наджафов считает, что интрига в Первой лиге сохранится до финиша
Рагим Гасанов прокомментировал спорные эпизоды 20-го тура Премьер-лиги Азербайджана - ВИДЕО
18 Февраля 05:24
Чемпионат Азербайджана

Рагим Гасанов прокомментировал спорные эпизоды 20-го тура Премьер-лиги Азербайджана - ВИДЕО

Специалист подтвердил, что арбитр принял верное решение в эпизоде с назначением пенальти в матче между "Габалой" и "Сабахом"
Скандал в матче "Габала" - "Сабах": Ибрагим Сангаре требует справедливости - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ + ВИДЕО
17 Февраля 14:20
Чемпионат Азербайджана

Скандал в матче "Габала" - "Сабах": Ибрагим Сангаре требует справедливости - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Нападающий хозяев уверен, что арбитр Рауф Джаббаров допустил результативную ошибку
В 20-м туре зафиксирована самая низкая результативность сезона
17 Февраля 12:40
Чемпионат Азербайджана

В 20-м туре зафиксирована самая низкая результативность сезона

Половина всех голов тура пришлась на один матч
ПФЛ разъяснила ситуацию со стадионом в Губе - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО
16 Февраля 21:16
Чемпионат Азербайджана

ПФЛ разъяснила ситуацию со стадионом в Губе - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Эльхан Самедов объяснил, почему "Имишли" проводит домашние матчи именно там

Самое читаемое

Невролог после гибели юного боксера: “Медосмотр до и после поединков необходим” – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
17 Февраля 10:41
Бокс

Невролог после гибели юного боксера: “Медосмотр до и после поединков необходим” – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Вагиф Ягубов рассказал о травмах, которые чаще всего встречаются в боксе

Лига чемпионов: "Карабах" разгромно проиграл в Баку - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО
18 Февраля 23:38
Мировой футбол

Лига чемпионов: "Карабах" разгромно проиграл в Баку - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО

Английский клуб решил исход матча уже в первом тайме

"Интер" примерил образ анаконды перед выездом в Норвегию
18 Февраля 18:06
Мировой футбол

"Интер" примерил образ анаконды перед выездом в Норвегию - ВИДЕО

Клуб опубликовал кинематографичный ролик перед игрой Лиги чемпионов
Азербайджанская горнолыжница завершила выступление на Олимпиаде-2026 - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО
18 Февраля 18:31
Олимпиада-2026

Азербайджанская горнолыжница завершила выступление на Олимпиаде-2026 - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО

Анастасия Папатома показала исторический результат в слаломе