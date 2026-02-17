20 Февраля 2026
Чемпионат Азербайджана
17 Февраля 2026 14:20
Скандал в матче "Габала" - "Сабах": Ибрагим Сангаре требует справедливости - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Не утихают споры вокруг матча 20-го тура чемпионата Азербайджана между "Габалой" и "Сабахом". На 87-й минуте встречи при счете 0:1 в пользу гостей главный судья Рауф Джаббаров не засчитал гол хозяев поля, забитый Принсем Овусу. По мнению рефери, мячу в этом эпизоде предшествовало касание руки нападающего "Габалы" Ибрагима Сангаре.

Сам Сангаре в интервью Idman.Biz категорически не согласился с решением арбитра:

"До того как мяч коснулся моей руки — а это было абсолютно непреднамеренно — игрок "Сабаха" Стив Солье первым сыграл рукой. То же самое сделал и другой защитник гостей. Я считаю, что судья совершил двойную ошибку: он не только несправедливо отменил наш гол, но и не назначил пенальти за нарушение со стороны соперника. На видеоповторах этот момент виден очень отчетливо", — заявил Ибрагим Сангаре.

