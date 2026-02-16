16 Февраля 2026
20-й тур Азербайджанской Премьер-лиги: "Габала" примет лидера чемпионата

Чемпионат Азербайджана
16 Февраля 2026 09:40
Во втором матче 20-го тура Премьер-лиги Азербайджана "Габала" на своем поле сыграет с "Сабахом".

Как сообщает İdman.Biz, центральная встреча игрового дня начнется в 17:00, главным арбитром назначен Рауф Джабаров.

Отметим, что в турнирной таблице "Габала" с 14 очками занимает десятое место. "Сабах" набрал 46 очков и возглавляет чемпионат.

Премьер-лига Азербайджана
II круг, XX тур
16 февраля
17:00. "Габала" - "Сабах"
Судьи: Рауф Джабаров, Эйуб Ибрагимов, Ширмамед Мамедов, Рашад Ахмедов.
VAR: Камранбей Рагимов.
AVAR: Эльвин Байрамов.
Инспектор судей: Бабек Гулиев.
Представитель АФФА: Нариман Ахундов.
Городской стадион Габалы.

Ранее в рамках тура "Карабах" обыграл "Имишли", "Зиря" – "Карван-Евлах", "Араз-Нахчыван" – "Сумгайыт" со счетом 1:0, а "Нефтчи" победил "Кяпаз" – 3:1.

İdman.Biz
