20-й тур Азербайджанской Премьер-лиги: "Габала" примет лидера чемпионата

Во втором матче 20-го тура Премьер-лиги Азербайджана "Габала" на своем поле сыграет с "Сабахом".

Как сообщает İdman.Biz, центральная встреча игрового дня начнется в 17:00, главным арбитром назначен Рауф Джабаров.

Отметим, что в турнирной таблице "Габала" с 14 очками занимает десятое место. "Сабах" набрал 46 очков и возглавляет чемпионат.

Премьер-лига Азербайджана

II круг, XX тур

16 февраля

17:00. "Габала" - "Сабах"

Судьи: Рауф Джабаров, Эйуб Ибрагимов, Ширмамед Мамедов, Рашад Ахмедов.

VAR: Камранбей Рагимов.

AVAR: Эльвин Байрамов.

Инспектор судей: Бабек Гулиев.

Представитель АФФА: Нариман Ахундов.

Городской стадион Габалы.

Ранее в рамках тура "Карабах" обыграл "Имишли", "Зиря" – "Карван-Евлах", "Араз-Нахчыван" – "Сумгайыт" со счетом 1:0, а "Нефтчи" победил "Кяпаз" – 3:1.