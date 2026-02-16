16 Февраля 2026
RU

"Нефтчи" выдал лучшую серию за последние годы – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Чемпионат Азербайджана
Обзор
16 Февраля 2026 13:36
19
"Нефтчи" выдал лучшую серию за последние годы – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Футбольный клуб "Нефтчи" проводит один из самых успешных отрезков последних сезонов в Мисли Премьер-лиге.

Как передает İdman.Biz, бакинский клуб, выигравший в 20-м туре Премьер-лиги Азербайджана гянджинский "Кяпаз" (3:1), не проигрывает уже шесть матчей подряд, начиная с 15 декабря 2025 года.

За этот период "нефтяники" сыграли вничью с "Сумгайытом" (2:2) и "Зиря" (0:0), а также обыграли "Карван-Евлах" (2:1), "Араз-Нахчыван" (4:0), "Габалу" (1:0) и "Кяпаз" (3:1). В настоящее время "Нефтчи" занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Подобный результат для команды стал редким достижением последних лет и является самым продолжительным со времени весны 2022 года.

Тогда "Нефтчи" выдал 10-матчевую беспроигрышную серию, одержав девять побед и один раз сыграв вничью. Тот отрезок позволил команде до последнего бороться за чемпионство и завершить сезон на втором месте.

В последующие годы столь стабильных результатов бакинцы не демонстрировали. В сезонах 2023/24 и 2024/25 максимальные успешные серии ограничивались 4-5 матчами без поражений, включая пятиматчевый отрезок весной 2024 года.

Таким образом, текущая серия стала лучшей для "Нефтчи" почти за четыре года и подтверждает заметный прогресс команды под руководством украинского специалиста Юрия Вернидуба. 60-летний тренер возглавил "нефтяников" в декабре прошлого года и пока еще не познал горечи поражения в Премьер-лиге Азербайджана.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Азербайджанская Премьер-лига: начался матч "Шамахы" - "Туран Товуз"
14:33
Чемпионат Азербайджана

Азербайджанская Премьер-лига: начался матч "Шамахы" - "Туран Товуз" - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Команды находятся в верхней и нижней части турнирной таблицы
Исполнительный директор "Нефтчи": "Решение о переносе принял тренерский штаб"
14:20
Чемпионат Азербайджана

Исполнительный директор "Нефтчи": "Решение о переносе принял тренерский штаб"

Дженк Сюмер объяснил позицию по матчу с "Карабахом" и ответил на критику болельщиков
Эмин Махмудов: "Перенос матча создаст для нас плотный график"
12:21
Чемпионат Азербайджана

Эмин Махмудов: "Перенос матча создаст для нас плотный график"

Капитан "Нефтчи" высказался о сдвиге матча с "Карабахом"
В АФФА ответили на критику по стадиону в Губе - ФОТО/ВИДЕО
11:38
Чемпионат Азербайджана

В АФФА ответили на критику по стадиону в Губе - ФОТО/ВИДЕО

Мурад Ахундов разъяснил позицию по допуску арены к матчам лиги
20-й тур Азербайджанской Премьер-лиги: "Габала" примет лидера чемпионата
09:40
Чемпионат Азербайджана

20-й тур Азербайджанской Премьер-лиги: "Габала" примет лидера чемпионата

"Сабах" отправится на выезд к аутсайдеру сезона
"Я всегда позитивен, но если команда проигрывает, сложно сохранять позитив" - Саша Илич
15 Февраля 20:54
Чемпионат Азербайджана

"Я всегда позитивен, но если команда проигрывает, сложно сохранять позитив" - Саша Илич

Специалист заявил, что его команда не заслуживала поражения

Самое читаемое

Гусейн Гафланов: "Дома мы давно не пользуемся лестницами — эксплуатируют мой рост" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ФОТО
13 Февраля 15:39
Баскетбол

Гусейн Гафланов: "Дома мы давно не пользуемся лестницами — эксплуатируют мой рост" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ФОТО

Самый высокий азербайджанский баскетболист - об особенности своего роста, стажировке за рубежом и жизни на две команды
"Барселона" подала официальную жалобу на судейство после поражения от "Атлетико"
14 Февраля 19:16
Мировой футбол

"Барселона" подала официальную жалобу на судейство после поражения от "Атлетико"

"Барселона" требует полной публикации всех аудиозаписей VAR
Азербайджанский боец выиграл дебютный поединок на турнире RCC Boxing Promotions - ВИДЕО
15 Февраля 09:07
Бокс

Азербайджанский боец выиграл дебютный поединок на турнире RCC Boxing Promotions - ВИДЕО

Джаниев начал боксерскую карьеру с победы

91-летний французский марафонец стал отцом в седьмой раз
14 Февраля 10:52
Другое

91-летний французский марафонец стал отцом в седьмой раз

У спортсмена родилась дочь