"Нефтчи" выдал лучшую серию за последние годы – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Футбольный клуб "Нефтчи" проводит один из самых успешных отрезков последних сезонов в Мисли Премьер-лиге.

Как передает İdman.Biz, бакинский клуб, выигравший в 20-м туре Премьер-лиги Азербайджана гянджинский "Кяпаз" (3:1), не проигрывает уже шесть матчей подряд, начиная с 15 декабря 2025 года.

За этот период "нефтяники" сыграли вничью с "Сумгайытом" (2:2) и "Зиря" (0:0), а также обыграли "Карван-Евлах" (2:1), "Араз-Нахчыван" (4:0), "Габалу" (1:0) и "Кяпаз" (3:1). В настоящее время "Нефтчи" занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Подобный результат для команды стал редким достижением последних лет и является самым продолжительным со времени весны 2022 года.

Тогда "Нефтчи" выдал 10-матчевую беспроигрышную серию, одержав девять побед и один раз сыграв вничью. Тот отрезок позволил команде до последнего бороться за чемпионство и завершить сезон на втором месте.

В последующие годы столь стабильных результатов бакинцы не демонстрировали. В сезонах 2023/24 и 2024/25 максимальные успешные серии ограничивались 4-5 матчами без поражений, включая пятиматчевый отрезок весной 2024 года.

Таким образом, текущая серия стала лучшей для "Нефтчи" почти за четыре года и подтверждает заметный прогресс команды под руководством украинского специалиста Юрия Вернидуба. 60-летний тренер возглавил "нефтяников" в декабре прошлого года и пока еще не познал горечи поражения в Премьер-лиге Азербайджана.