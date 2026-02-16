16 Февраля 2026
RU

Мехрибан Алиева переизбрана президентом Федерации гимнастики Азербайджана

Гимнастика
Новости
16 Февраля 2026 18:09
46
Мехрибан Алиева переизбрана президентом Федерации гимнастики Азербайджана

Мехрибан Алиева вновь избрана президентом Федерации гимнастики Азербайджана (ФГА) и председателем Исполнительного комитета на следующие пять лет. Как передает İdman.Biz, об этом сообщили в пресс-службе федерации.

Решение было принято на 16-м отчетно-выборном общем собрании федерации. После официального открытия вице-президент Алтай Гасанов выступил с видеoотчетом о деятельности организации за 2021–2025 годы, проведенных соревнованиях и достигнутых результатах. Он отметил, что за последние пять лет азербайджанская гимнастика динамично развивалась, а гимнасты достойно представляли страну на международной арене.

Финансовый директор федерации Виктория Абушова представила финансовый отчет за 2021–2025 годы. На общем собрании внесены изменения в Устав и утверждена его новая редакция. Также изменена структура Контрольно-ревизионной и Дисциплинарной комиссий, а в Уставе отражено формирование Комиссий спортсменов и апелляций.

Затем состоялись выборы в Исполнительный комитет. По итогам голосования Алтай Гасанов избран вице-президентом и заместителем председателя Исполнительного комитета, Рауф Алиев, Рафик Бейбутов и Вафа Бекерова утверждены членами Исполкома на следующий пятилетний срок.

На заседании обсуждены и приняты "Дисциплинарные правила", "Этические правила", а также "Правила обеспечения безопасной среды в гимнастике и защиты личности участников". В Контрольно-ревизионную комиссию избраны Махир Рафиев, Эльшад Нариманов и Руслан Мирзазаде; в Дисциплинарную комиссию - Назим Раджабов, Айтадж Гасымова, Эльмар Джалилов, Намиr Алиев и Жаля Ахмедова; в Апелляционную комиссию - Хагани Мамедов, Эльчин Усуб и Рашад Ахундов.

В завершение собрания спортсмены, добившиеся высоких результатов на престижных соревнованиях в 2025 году, были награждены памятными медалями.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

На Кубке мира выступит азербайджанский квартет чемпионов мира
12 Февраля 16:34
Гимнастика

На Кубке мира выступит азербайджанский квартет чемпионов мира

Стал известен состав нашей команды по тамблингу
Определен состав сборной Азербайджана по прыжкам на батуте на Кубок мира
10 Февраля 12:23
Гимнастика

Определен состав сборной Азербайджана по прыжкам на батуте на Кубок мира

Турнир пройдет в Баку на Национальной гимнастической арене
Стали известны участники этапа Кубка мира AGF Trophy в Баку
6 Февраля 17:50
Гимнастика

Стали известны участники этапа Кубка мира AGF Trophy в Баку

Соревнования по батутной гимнастике и тамблингу пройдут на Национальной арене гимнастики
Сельджан Махсудова: "На домашнем Кубке мира выступлю в трех видах программы" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
4 Февраля 12:59
Гимнастика

Сельджан Махсудова: "На домашнем Кубке мира выступлю в трех видах программы" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Гимнастка рассказала İdman.Biz о подготовке к важным стартам года
Дочь экс-голкипера сборной Азербайджана получила нейтральный статус
4 Февраля 00:18
Гимнастика

Дочь экс-голкипера сборной Азербайджана получила нейтральный статус

1 ноября Крамаренко официально объявила, что возвращается в спорт после тяжелой травмы
Мариан Колев: "Главная цель – чемпионат мира. Работаем над обновлением программы" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
26 Января 11:48
Гимнастика

Мариан Колев: "Главная цель – чемпионат мира. Работаем над обновлением программы" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Сборная Азербайджана по аэробике обновляет программы перед сезоном

Самое читаемое

"Барселона" подала официальную жалобу на судейство после поражения от "Атлетико"
14 Февраля 19:16
Мировой футбол

"Барселона" подала официальную жалобу на судейство после поражения от "Атлетико"

"Барселона" требует полной публикации всех аудиозаписей VAR
Азербайджанский боец выиграл дебютный поединок на турнире RCC Boxing Promotions - ВИДЕО
15 Февраля 09:07
Бокс

Азербайджанский боец выиграл дебютный поединок на турнире RCC Boxing Promotions - ВИДЕО

Джаниев начал боксерскую карьеру с победы

91-летний французский марафонец стал отцом в седьмой раз
14 Февраля 10:52
Другое

91-летний французский марафонец стал отцом в седьмой раз

У спортсмена родилась дочь
Премьер-лига Азербайджана: "Нефтчи" обыграл "Кяпаз"- ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
15 Февраля 16:23
Азербайджанский футбол

Премьер-лига Азербайджана: "Нефтчи" обыграл "Кяпаз"- ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Матч 20-го тура прошел в Евлахе