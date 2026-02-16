Мехрибан Алиева переизбрана президентом Федерации гимнастики Азербайджана

Мехрибан Алиева вновь избрана президентом Федерации гимнастики Азербайджана (ФГА) и председателем Исполнительного комитета на следующие пять лет. Как передает İdman.Biz, об этом сообщили в пресс-службе федерации.

Решение было принято на 16-м отчетно-выборном общем собрании федерации. После официального открытия вице-президент Алтай Гасанов выступил с видеoотчетом о деятельности организации за 2021–2025 годы, проведенных соревнованиях и достигнутых результатах. Он отметил, что за последние пять лет азербайджанская гимнастика динамично развивалась, а гимнасты достойно представляли страну на международной арене.

Финансовый директор федерации Виктория Абушова представила финансовый отчет за 2021–2025 годы. На общем собрании внесены изменения в Устав и утверждена его новая редакция. Также изменена структура Контрольно-ревизионной и Дисциплинарной комиссий, а в Уставе отражено формирование Комиссий спортсменов и апелляций.

Затем состоялись выборы в Исполнительный комитет. По итогам голосования Алтай Гасанов избран вице-президентом и заместителем председателя Исполнительного комитета, Рауф Алиев, Рафик Бейбутов и Вафа Бекерова утверждены членами Исполкома на следующий пятилетний срок.

На заседании обсуждены и приняты "Дисциплинарные правила", "Этические правила", а также "Правила обеспечения безопасной среды в гимнастике и защиты личности участников". В Контрольно-ревизионную комиссию избраны Махир Рафиев, Эльшад Нариманов и Руслан Мирзазаде; в Дисциплинарную комиссию - Назим Раджабов, Айтадж Гасымова, Эльмар Джалилов, Намиr Алиев и Жаля Ахмедова; в Апелляционную комиссию - Хагани Мамедов, Эльчин Усуб и Рашад Ахундов.

В завершение собрания спортсмены, добившиеся высоких результатов на престижных соревнованиях в 2025 году, были награждены памятными медалями.