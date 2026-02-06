Стали известны участники этапа Кубка мира AGF Trophy в Баку

21 и 22 февраля на Национальной арене гимнастики в Баку состоится этап Кубка мира по батутной гимнастике и тамблингу AGF Trophy.

Как сообщили İdman.Biz в Федерации гимнастики Азербайджана, спортсмены будут соревноваться в индивидуальных и синхронных дисциплинах.

Отмечается, что уже определен список стран-участниц Кубка мира AGF Trophy. Помимо представителей Азербайджана, в соревнованиях примут участие гимнасты из Казахстана, Польши, Турции, США, а также нейтральные спортсмены, представляющие Россию и Беларусь.