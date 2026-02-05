Криштиану Роналду исполнился 41 год

В четверг, 5 февраля, день рождения отмечает один из величайших футболистов в истории - Криштиану Роналду. Звездному нападающему исполнился 41 год, сообщает İdman.Biz.

Несмотря на солидный по футбольным меркам возраст, Роналду продолжает находиться в отличной форме и не думает о завершении карьеры. Португалец по-прежнему ставит перед собой амбициозные цели и имеет реальные шансы покорить отметку в 1000 голов. На данный момент на его счету 961 забитый мяч на клубном и международном уровне.

За время профессиональной карьеры Роналду пять раз выигрывал "Золотой мяч" и добился множества индивидуальных и командных трофеев. Уже более трех лет он выступает за саудовский "Аль-Наср", оставаясь ключевой фигурой команды.

В последние дни в СМИ появлялись сообщения о недовольстве Роналду управлением клуба, однако накануне он опубликовал фотографию с тренировки, тем самым опровергнув слухи о возможном бойкоте.

Ближайшим летом Криштиану Роналду планирует выступить за сборную Португалии на чемпионате мира, продолжая вписывать новые страницы в историю мирового футбола.