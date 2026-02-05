"Ньюкасл" проиграл в Манчестере и едет к "Карабаху" без финала - ВИДЕО

Соперник агдамского "Карабаха" по плей-офф Лиги чемпионов - "Ньюкасл Юнайтед" - проиграл "Манчестер Сити" и завершил выступление в Кубке английской лиги, сообщает İdman.Biz.

В ответном матче 1/2 финала турнира "Манчестер Сити" на своем поле переиграл "Ньюкасл" со счетом 3:1. Встреча прошла на стадионе "Этихад" в Манчестере. Уже на седьмой минуте счет открыл Омар Мармуш, а на 29-й минуте он же оформил дубль. Спустя несколько минут, на 32-й, Тейани Рейндерс довел преимущество хозяев до крупного. Во втором тайме "Ньюкасл" сумел отыграть один мяч - на 63-й минуте отличился Энтони Эланга.

Отметим, что в первом полуфинальном матче "Манчестер Сити" также одержал победу — 2:0 на выезде. Таким образом, команда Хосепа Гвардиолы уверенно вышла в финал Кубка английской лиги по сумме двух встреч.

Ранее первым финалистом турнира стал "Арсенал", который по итогам двух матчей оказался сильнее "Челси" - 4:2.

Добавим, что первый матч плей-офф Лиги чемпионов между "Карабахом" и "Ньюкаслом" состоится 18 февраля в Баку на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Ответная встреча пройдет неделей позже в Англии на стадионе "Сент Джеймс Парк".