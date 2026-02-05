Кубок Германии: "Штутгарт" уверенно обыграл "Хольштайн Киль"

В четвертьфинале Кубка Германии "Штутгарт" на выезде одержал крупную победу над "Хольштайн Киль" - 3:0, сообщает İdman.Biz.

Представитель Бундеслиги с первых минут контролировал ход встречи и по всем компонентам выглядел сильнее соперника. В первом тайме хороший момент упустил Дениз Ундав, не сумевший попасть в створ ворот из выгодной позиции.

Счет был открыт на 56-й минуте. После подачи Ангело Штиллера головой пробил Атакан Каразор, вратарь хозяев спас команду, однако Ундав первым оказался на добивании и отправил мяч в сетку - 0:1.

В концовке встречи "Штутгарт" окончательно снял вопросы о победителе. На 89-й минуте Крис Фюрих успешно завершил контратаку и удвоил преимущество гостей, а уже в добавленное время точку в матче поставил Каразор - 0:3.

Отметим, что ранее в полуфинал турнира пробился "Байер". Еще два участника этой стадии определятся в матчах "Герта" - "Фрайбург" и "Бавария" - "РБ Лейпциг".