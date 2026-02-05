"Валенсия" уступила "Атлетику" из Бильбао в четвертьфинале Кубка Испании - ВИДЕО

В четвертьфинальном матче Кубка Испании сезона 2025/2026 "Валенсия" на своем поле проиграла "Атлетику" из Бильбао со счетом 1:2, сообщает İdman.Biz.

Встреча прошла на стадионе "Месталья" в Валенсии. Счет был открыт на 26-й минуте - нападающий хозяев Умар Садик отправил мяч в собственные ворота. Однако уже на 35-й минуте тот же Садик исправился, поразив ворота "Атлетика" и восстановив равновесие в матче.

Развязка наступила в самой концовке встречи. На 90+6-й минуте полузащитник гостей Иньяки Уильямс забил победный мяч, который вывел баскский клуб в полуфинал турнира.

Напомним, на предыдущей стадии Кубка Испании "Валенсия" обыграла "Бургос" со счетом 2:0, тогда как "Атлетик" прошел "Культураль Леонеса" в дополнительное время — 4:3. Действующим обладателем Кубка Испании является "Барселона", которая в финале прошлого розыгрыша одолела мадридский "Реал" - 3:2.