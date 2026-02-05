"Реал Сосьедад" вырвал победу у "Алавеса" и вышел в полуфинал Кубка Испании - ВИДЕО

В четвертьфинальном матче Кубка Испании сезона 2025/2026 "Реал Сосьедад" одержал волевую победу над "Алавесом" со счетом 3:2 и пробился в полуфинал турнира, сообщает İdman.Biz.

Встреча прошла на стадионе "Мендисорроса" в Витории. Уже на восьмой минуте хозяева вышли вперед - отличился Абде Реббаш. Однако на 15-й минуте нападающий "Реала Сосьедад" Микель Оярсабаль восстановил равенство. На 29-й минуте "Алавес" вновь повел в счете после точного удара Тони Мартинеса с пенальти.

Во втором тайме Мартинес мог оформить дубль, но на 67-й минуте не реализовал еще один 11-метровый. Этот эпизод стал ключевым. На 76-й минуте Гонсалу Гедеш сравнял счет, а уже на 80-й минуте исландский форвард Орри Оускарссон принес гостям победу, забив решающий мяч.

Отметим, что российский полузащитник "Реала Сосьедад" Арсен Захарян не был включен в заявку на матч. Ранее в четвертьфинале Кубка Испании "Барселона" обыграла "Альбасете" со счетом 2:1. Еще один участник полуфинальной стадии определится в матче между "Бетисом" и мадридским "Атлетико".