"Интер" обыграл "Торино" и вышел в полуфинал Кубка Италии - ВИДЕО

В четвертьфинальном матче Кубка Италии миланский "Интер" на своем поле одержал победу над "Торино" со счетом 2:1 и продолжил борьбу за трофей, сообщает İdman.Biz.

Встреча прошла в Милане и обслуживалась бригадой арбитров во главе с Маттео Маркетти. Счет в матче открыл нападающий "Интера" Анж-Йоан Бонни, отличившийся на 35-й минуте. Сразу после перерыва, на 47-й минуте, полузащитник хозяев Анди Диуф удвоил преимущество своей команды.

"Торино" сумел сократить разрыв в счете на 57-й минуте усилиями Сандро Куленовича, однако на большее гостей не хватило. Итоговый счет - 2:1 в пользу "Интера".

Таким образом, миланский клуб вышел в полуфинал Кубка Италии, а "Торино" завершил выступление в турнире. Еще один участник полуфинальной стадии определится в матче между "Аталантой" и "Ювентусом".

Отметим, что действующим обладателем Кубка Италии является "Болонья", которая в финале прошлого розыгрыша обыграла "Милан" со счетом 1:0.