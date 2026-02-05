Мбаппе признан лучшим игроком "Реала" по итогам января

Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе признан лучшим футболистом клуба по итогам января, сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу испанского гранда.

В борьбе за награду французский форвард опередил вратаря Тибо Куртуа, полузащитников Арду Гюлера и Федерико Вальверде, а также нападающего Винисиуса Жуниора. В январе Мбаппе провел за "Реал" пять матчей во всех турнирах, в которых забил восемь мячей.

Напомним, Килиан Мбаппе перешел в "Реал" из "ПСЖ" на правах свободного агента в 2024 году. Его контракт с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2029 года. В текущем сезоне француз сыграл 30 матчей за "сливочных", отметившись 37 голами и пятью результативными передачами.