7 Февраля 2026
RU

"Лион", "Тулуза", "Лорьян" и "Ницца" вышли в 1/4 финала Кубка Франции

Мировой футбол
Новости
5 Февраля 2026 01:34
46
"Лион", "Тулуза", "Лорьян" и "Ницца" вышли в 1/4 финала Кубка Франции

В Кубке Франции завершились очередные матчи стадии 1/8 финала, по итогам которых сразу несколько клубов обеспечили себе место в четвертьфинале турнира, сообщает İdman.Biz.

"Лион" с трудом переиграл "Лаваль" со счетом 2:0. Судьба встречи была решена в концовке - на 80-й минуте отличился новичок команды Эндрик, забивший решающий мяч.

С минимальным перевесом в следующий раунд прошла и "Тулуза", одержавшая победу над "Амьеном" - 1:0. В противостоянии представителей Лиги 1 "Лорьян" оказался сильнее "Парижа". Хозяева забили два безответных мяча во втором тайме и выиграли со счетом 2:0.

Настоящую драму подарил матч между "Ниццей" и "Монпелье". Проигрывая 0:2 по ходу встречи, "Ницца" сумела перевернуть игру в концовке и вырвать победу - 3:2, тем самым оформив выход в четвертьфинал.

Ранее также стало известно, что "Ланс" на выезде обыграл "Труа" - 4:2, где дублем отметился Абдалла Сима.

İdman.Biz
Тэги:

