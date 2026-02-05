Дмитрий Баранов: "Иду к своей мечте - сыграть против топ-клубов и ведущих игроков мира" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

7 Февраля 2026
Дмитрий Баранов: "Иду к своей мечте - сыграть против топ-клубов и ведущих игроков мира" - ИНТЕРВЬЮ

Волейбол
Интервью
5 Февраля 2026 14:54
201
Дмитрий Баранов: "Иду к своей мечте - сыграть против топ-клубов и ведущих игроков мира" - ИНТЕРВЬЮ

Волейболист сборной Азербайджана Дмитрий Баранов стал серебряным призером чемпионата Чили в составе "Депортиво Мурано". Однако сезон для него не закончен – впереди команду ждет Южноамериканский Кубок. О своих южноамериканских впечатлениях центральный блокирующий рассказал İdman.Biz.

- Этап карьеры за океаном получается у вас довольно насыщенным. Как играется в Чили?

- Чемпионат в целом оставил положительное впечатление. Как говорится, не бывает худа без добра. Мы долгое время лидировали, однако во второй игре финальной серии соперник "Депортес Линарес" показал, пожалуй, лучшую игру в сезоне. А наша команда, к сожалению, немного просела после победы в первом матче. В итоге довольствовались "серебром". При этом повода для отчаяния нет - это ценный опыт. Как я говорил и раньше, чемпионату Чили необходимо привлекать больше игроков из других стран, а федерации помочь клубам реализовать эти начинания для повышения уровня первенства. Конкуренция здесь пока недостаточно высокая: первые 4–6 команд выглядят достойно, но остальным явно не хватает хороших исполнителей для усиления состава.

- Каковы особенности лиги, что вынесли для себя в профессиональном плане?

- Из особенностей турнира - непривычный календарь. Матчи проходили через каждые 3–4 дня, а четвертьфиналы и полуфиналы играли в два дня, каждой недели - субботу и воскресенье. Эти встречи мы проводили на своей площадке, а на финал пришлось ехать в другой город рано утром. Приехали, пообедали, сыграли тяжелый пятисетовый матч, переночевали и уже ранним утром возвращались обратно, чтобы в тот же день сыграть второй финальный матч. За всю мою карьеру я с таким форматом столкнулся впервые. Обычно между играми бывают паузы, а здесь за два дня пришлось провести два финальных поединка. Это было некомфортно, команда подошла к решающим играм измотанной.

- Что еще можно отметить из необычного?

- Наверное то, что за первое, второе и третье места командам вручают огромные кубки - примерно метр высотой. Еще одна особенность - покрытие пола: оно пластиковое. Я видел подобное покрытие в Аргентине, но до этого нигде с таким не сталкивался.

- Какие планы по завершении чемпионата?

- Нам предстоит участие в Южноамериканском Кубке. Матчи пройдут в бразильском Кампинасе, даты и соперники уже известны. Мы попали в группу с хозяевами площадки "Волей Рената" и "Сан Лоренсо" из Аргентины. 24 февраля начинаем турнир матчем против "Волей Рената", в котором выступают известные игроки сборной Бразилии: Бруно Резенде и Маурисио Боржес, а также игрок сборной Аргентины Бруно Лима. Думаю, для любого волейболиста это мечта - сыграть против топ-клубов и топ-игроков мира. Я еще с юношеских лет восхищался волейболистами сборной Бразилии, особенно центральными блокирующими - Лукасом Сааткампом и Сидао.

- Представляю, насколько вы воодушевлены этим, наверное, живете в предвкушении этого момента?

- Возможность сыграть против команд из Аргентины и Бразилии — это реализация мечты. При этом важно не только достойно представить "Депортиво Мурано" на Кубке, но и заявить о себе индивидуально. Чтобы по окончании турнира о тебе не забыли, а говорили как об опасном центральном блокирующем. Моя цель — выложиться на 100%, помочь команде и постараться выйти в финальную часть чемпионата.

İdman.Biz
