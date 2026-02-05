7 Февраля 2026
RU

Высшая лига Азербайджана по волейболу: "Туран" одолел "Гянджу", "Азеррейл" переиграл UNEC - ОБНОВЛЕНО

Волейбол
Новости
5 Февраля 2026 21:14
69
Высшая лига Азербайджана по волейболу: "Туран" одолел "Гянджу", "Азеррейл" переиграл UNEC - ОБНОВЛЕНО

Состоялись игры 12-го тура Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди женщин.

Как сообщает İdman.Biz, в первом матче "Азеррейл" уверенно обыграл UNEC - 3:1 (21:25, 25:17, 25:15, 25:19).

Во второй встрече "Туран" был сильнее "Гянджи" - 3:1 (24:26, 25:23, 25:12, 25:23).

В заключительном матче дня "Абшерон" уступил "Национальной авиационной академии" - 1:3 (15:25, 25:20, 15:25, 11:25).

10:25

Сегодня стартует 12-й тур Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди женщин.

Как сообщает İdman.Biz, в первый игровой день состоятся три матча.

"Туран" на своей площадке примет "Гянджу". Встреча начнется в 17:00 в Товузском Олимпийском спортивном комплексе.

В других матчах дня "Азеррейл" сыграет с UNEC в 16:00, а "Абшерон" встретится с "Национальной авиационной академией" в 18:00. Обе встречи пройдут в спортивном зале Федерации волейбола Азербайджана.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Азеррейл" подписал бразильскую волейболистку
6 Февраля 23:59
Волейбол

"Азеррейл" подписал бразильскую волейболистку

Натиэле Гонсалвес будет выступать за команду до конца сезона

Высшая лига Азербайджана: DH Volley обыграл "Муров Аз Терминал"
6 Февраля 17:35
Волейбол

Высшая лига Азербайджана: DH Volley обыграл "Муров Аз Терминал" - ОБНОВЛЕНО

Сыграют женские команды "Муров Аз Терминал" и DH Volley
В Нахчыване завершился первый этап зонального первенства по волейболу U18
5 Февраля 18:00
Волейбол

В Нахчыване завершился первый этап зонального первенства по волейболу U18

Состоялись заключительные матчи среди юношей
Дмитрий Баранов: "Иду к своей мечте - сыграть против топ-клубов и ведущих игроков мира" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
5 Февраля 14:54
Волейбол

Дмитрий Баранов: "Иду к своей мечте - сыграть против топ-клубов и ведущих игроков мира" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Волейболист сборной Азербайджана Дмитрий Баранов стал серебряным призером чемпионата Чили

Высшая лига по волейболу: победный день для "Нефтчи" и "Хиласеджи" - ОБНОВЛЕНО
4 Февраля 20:31
Волейбол

Высшая лига по волейболу: победный день для "Нефтчи" и "Хиласеджи" - ОБНОВЛЕНО

Сегодня прошли два заключительных матча тура

Представитель Федерации волейбола Азербайджана назначен на матч Кубка Челлендж
4 Февраля 10:59
Волейбол

Представитель Федерации волейбола Азербайджана назначен на матч Кубка Челлендж

Зохраб Гозалбейли будет работать супервайзером на игре в Греции

Самое читаемое

Профессиональный эгоизм или национальные интересы: прав ли “Нефтчи”, отказавший “Карабаху”? – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО
4 Февраля 14:30
Чемпионат Азербайджана

Профессиональный эгоизм или национальные интересы: прав ли “Нефтчи”, отказавший “Карабаху”? – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Матч 21-го тура Премьер-лиги Азербайджана между бакинским и агдамским клубами стал одним из самых обсуждаемых еще до его проведения
Провокация армянских атлетов на Олимпиаде-2026: НОК Азербайджана направил протест - ОБНОВЛЕНО
6 Февраля 15:23
Олимпиада-2026

Провокация армянских атлетов на Олимпиаде-2026: НОК Азербайджана направил протест - ОБНОВЛЕНО

Армянские фигуристы использовали композицию с политическим подтекстом

Следите за İdman.Biz в социальных сетях! - СПИСОК
5 Февраля 11:54
Другое

Следите за İdman.Biz в социальных сетях! - СПИСОК

Голы, трансферы, интервью и незабываемые моменты - все в одном месте, не пропускайте ритм спорта!
Дмитрий Баранов: "Иду к своей мечте - сыграть против топ-клубов и ведущих игроков мира" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
5 Февраля 14:54
Волейбол

Дмитрий Баранов: "Иду к своей мечте - сыграть против топ-клубов и ведущих игроков мира" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Волейболист сборной Азербайджана Дмитрий Баранов стал серебряным призером чемпионата Чили