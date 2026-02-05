Высшая лига Азербайджана по волейболу: "Туран" одолел "Гянджу", "Азеррейл" переиграл UNEC - ОБНОВЛЕНО

Состоялись игры 12-го тура Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди женщин.

Как сообщает İdman.Biz, в первом матче "Азеррейл" уверенно обыграл UNEC - 3:1 (21:25, 25:17, 25:15, 25:19).

Во второй встрече "Туран" был сильнее "Гянджи" - 3:1 (24:26, 25:23, 25:12, 25:23).

В заключительном матче дня "Абшерон" уступил "Национальной авиационной академии" - 1:3 (15:25, 25:20, 15:25, 11:25).

Сегодня стартует 12-й тур Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди женщин.

Как сообщает İdman.Biz, в первый игровой день состоятся три матча.

"Туран" на своей площадке примет "Гянджу". Встреча начнется в 17:00 в Товузском Олимпийском спортивном комплексе.

В других матчах дня "Азеррейл" сыграет с UNEC в 16:00, а "Абшерон" встретится с "Национальной авиационной академией" в 18:00. Обе встречи пройдут в спортивном зале Федерации волейбола Азербайджана.