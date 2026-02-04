Профессиональный эгоизм или национальные интересы: прав ли “Нефтчи”, отказавший “Карабаху”? – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО

История вокруг игры 21-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу "Нефтчи" - "Карабах" стала одной из самых обсуждаемых в футбольном сообществе страны и, как обычно происходит в таких ситуациях, мнения разделились: одни поддержали бакинский клуб, отказавшийся переносить матч, другие высказываются в пользу агдамцев, которые творят историю в Лиге чемпионов.

Как передает İdman.Biz, у "Карабаха" на этот же период выпали два матча в плей-офф Лиги чемпионов против "Ньюкасла": первая игра 18 февраля в Баку, ответная - 24 февраля в Англии. Для команды это не просто "еврокубки", а исторический этап: "Карабах" стал первым представителем Азербайджана, пробившимся так далеко в главном клубном турнире Европы. И именно поэтому запрос на перенос выглядел логичным - дать лидерам выдохнуть между "Ньюкаслом" и дерби, а затем уже думать о выезде.

Но на другой чаше весов стоял "Нефтчи". Во-первых, сам матч давно преподносится как главное дерби страны, и перенос - всегда болезненный вопрос для болельщиков и для клубной стратегии. Именно позиция "Нефтчи" стала решающим стоп-сигналом, а в Баку перенос не приняли и фанаты. Во-вторых, у "Нефтчи" тоже есть турнирная логика: команда борется за еврокубковые позиции, и любая возможность улучшить баланс очков - это инвестиция в сезон, а не "мелкая месть" сопернику.

Здесь и возникает главная интрига: насколько рационален отказ "Нефтчи" именно с футбольной точки зрения? Ответ кроется в опыте самого "Карабаха". В январе агдамцы уже показали, как европейский календарь может изменить приоритеты: перед выездом к "Ливерпулю" Гурбан Гурбанов сделал 11 изменений в составе и получил домашнее поражение от "Кяпаза" 0:2, что ударило по чемпионской гонке. А затем, спустя несколько дней, "Карабах" был разгромлен "Ливерпулем" 0:6. Этот прецедент автоматически усиливает прагматичный расчет "Нефтчи": если соперник снова окажется перед выбором между Европой и дерби, шанс увидеть не самый оптимальный состав "Карабаха" объективно выше.

При этом у "Карабаха" нет права на широкую ротацию без последствий. В турнирной таблице после 18-го тура агдамцы идут вторыми, отставая от "Сабаха" на четыре очка (43 против 39). Это означает, что осечка в дерби может стать не просто "потерей очков", а переломным моментом в гонке за титул, особенно на фоне того, что календарь дальше не станет легче. И получается дилемма: перенос был бы выгоден "Карабаху" для подготовки к "Ньюкаслу", но отсутствие переноса может заставить клуб либо рисковать в чемпионате, либо рисковать в Европе.

Так правильно ли поступил "Нефтчи"?

Если смотреть через призму "национального интереса", уступка выглядела бы красиво: помочь клубу, который везет страну в самую громкую витрину Европы. Но футбол на уровне лиги живет иначе. "Нефтчи" отвечает перед своими болельщиками и задачами сезона, и отказ вполне укладывается в логику конкуренции: календарь один для всех, а дерби - часть борьбы за очки и статус. К тому же "Нефтчи" подходит к февралю на позитивном фоне: 1 февраля команда разгромила "Араз-Нахчыван" 4:0, а украинец Юрий Вернидуб, назначенный главным тренером в декабре, действительно стал символом перезагрузки проекта.

В итоге ситуация вокруг переноса показывает системную проблему, а не только спор двух клубов. Пока в регламенте нет заранее прописанных "окон поддержки" для участников евровесны, каждый подобный случай будет решаться в ручном режиме и превращаться в торг, где у каждого своя правда. Сейчас "Нефтчи" выбрал профессиональный эгоизм, и в краткосрочной перспективе это решение трудно назвать неправильным для “нефтяников”.

А вот долгосрочный вывод для лиги прост: если Азербайджан хочет регулярно видеть свои клубы в поздних стадиях еврокубков, правила календаря должны помогать заранее, а не зависеть от настроения соперника и давления трибун.