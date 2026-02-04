7 Февраля 2026
RU

Кубок Азербайджана: "Сабах" и "Габала" сыграли вничью - ОБНОВЛЕНО

Чемпионат Азербайджана
Новости
4 Февраля 2026 21:36
96
Кубок Азербайджана: "Сабах" и "Габала" сыграли вничью - ОБНОВЛЕНО

В Кубке Азербайджана по футболу состоялся второй матч стадии 1/4 финала, сообщает İdman.Biz.

Встреча между "Сабахом" и "Габалой" прошла на Bank Respublika Arena и завершилась нулевой ничьей - 0:0.

Ответный матч между этими командами состоится 3 марта.

09:59

Сегодня пройдет второй матч стадии 1/4 финала Bizon Кубка Азербайджана, в котором "Сабах" примет "Габалу".

Как сообщает İdman.Biz, встреча состоится на Bank Respublika Arena и начнется в 19:30. Главным арбитром матча назначен Фарид Гаджиев.

Bizon Кубок Азербайджана
1/4 финала, первые матчи
4 февраля

19:30. "Сабах" – "Габала"
Судьи: Фарид Гаджиев, Асиман Азизли, Рахман Имами, Камран Алиев.
VAR: Ниджат Исмаиллы.
AVAR: Зейнал Зейналов.
Судья-инспектор: Бабек Гулиев.
Представитель АФФА: Эльгиз Аббасов.
Bank Respublika Arena.

Отметим, что остальные матчи четвертьфинальной стадии будут сыграны завтра. Ответные встречи запланированы на 3 и 4 марта.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Дисциплинарный комитет АФФА оштрафовал три клуба
6 Февраля 16:23
Чемпионат Азербайджана

Дисциплинарный комитет АФФА оштрафовал три клуба

Санкции применены по итогам матчей 18-го тура Премьер-лиги Азербайджана
Легионер "Шамахы": "Играть против "Карабаха" всегда сложно"
6 Февраля 14:36
Чемпионат Азербайджана

Легионер "Шамахы": "Играть против "Карабаха" всегда сложно"

Альфонс Мсанга оценил победу над агдамским клубом и поделился ожиданиями от ответных матчей
Президент "Карабаха" обратился с просьбой к "Нефтчи" — ВИДЕО
6 Февраля 13:36
Чемпионат Азербайджана

Президент "Карабаха" обратился с просьбой к "Нефтчи" — ВИДЕО

Тахир Гезель прокомментировал плотный календарь команды

Кубок Азербайджана: "Туран Товуз" минимально обыграл "Кяпаз" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
5 Февраля 20:58
Чемпионат Азербайджана

Кубок Азербайджана: "Туран Товуз" минимально обыграл "Кяпаз" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Завершилась программа первых матчей 1/4 финала
Кубок Азербайджана: "Шамахы" обыграл "Карабах" - ВИДЕО
5 Февраля 16:46
Чемпионат Азербайджана

Кубок Азербайджана: "Шамахы" обыграл "Карабах" - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Агдамский клуб уступил в первом матче четвертьфинала
Руслан Амирджанов: "Нельзя заставлять "Нефтчи" переносить матч"
5 Февраля 13:09
Чемпионат Азербайджана

Руслан Амирджанов: "Нельзя заставлять "Нефтчи" переносить матч"

Ветеран азербайджанского футбола высказался о ситуации вокруг переноса матча с "Карабахом"

Самое читаемое

Профессиональный эгоизм или национальные интересы: прав ли “Нефтчи”, отказавший “Карабаху”? – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО
4 Февраля 14:30
Чемпионат Азербайджана

Профессиональный эгоизм или национальные интересы: прав ли “Нефтчи”, отказавший “Карабаху”? – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Матч 21-го тура Премьер-лиги Азербайджана между бакинским и агдамским клубами стал одним из самых обсуждаемых еще до его проведения
Провокация армянских атлетов на Олимпиаде-2026: НОК Азербайджана направил протест - ОБНОВЛЕНО
6 Февраля 15:23
Олимпиада-2026

Провокация армянских атлетов на Олимпиаде-2026: НОК Азербайджана направил протест - ОБНОВЛЕНО

Армянские фигуристы использовали композицию с политическим подтекстом

Следите за İdman.Biz в социальных сетях! - СПИСОК
5 Февраля 11:54
Другое

Следите за İdman.Biz в социальных сетях! - СПИСОК

Голы, трансферы, интервью и незабываемые моменты - все в одном месте, не пропускайте ритм спорта!
Дмитрий Баранов: "Иду к своей мечте - сыграть против топ-клубов и ведущих игроков мира" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
5 Февраля 14:54
Волейбол

Дмитрий Баранов: "Иду к своей мечте - сыграть против топ-клубов и ведущих игроков мира" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Волейболист сборной Азербайджана Дмитрий Баранов стал серебряным призером чемпионата Чили