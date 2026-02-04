Кубок Азербайджана: "Сабах" и "Габала" сыграли вничью - ОБНОВЛЕНО

В Кубке Азербайджана по футболу состоялся второй матч стадии 1/4 финала, сообщает İdman.Biz.
Встреча между "Сабахом" и "Габалой" прошла на Bank Respublika Arena и завершилась нулевой ничьей - 0:0.
Ответный матч между этими командами состоится 3 марта.
09:59
Сегодня пройдет второй матч стадии 1/4 финала Bizon Кубка Азербайджана, в котором "Сабах" примет "Габалу".
Как сообщает İdman.Biz, встреча состоится на Bank Respublika Arena и начнется в 19:30. Главным арбитром матча назначен Фарид Гаджиев.
Bizon Кубок Азербайджана
1/4 финала, первые матчи
4 февраля
19:30. "Сабах" – "Габала"
Судьи: Фарид Гаджиев, Асиман Азизли, Рахман Имами, Камран Алиев.
VAR: Ниджат Исмаиллы.
AVAR: Зейнал Зейналов.
Судья-инспектор: Бабек Гулиев.
Представитель АФФА: Эльгиз Аббасов.
Bank Respublika Arena.
Отметим, что остальные матчи четвертьфинальной стадии будут сыграны завтра. Ответные встречи запланированы на 3 и 4 марта.