Кубок Азербайджана: "Сумгайыт" и "Зиря" не забили в первой дуэли - ОБНОВЛЕНО

4 Февраля 2026 19:10
Кубок Азербайджана: "Сумгайыт" и "Зиря" не забили в первой дуэли - ОБНОВЛЕНО

В Кубке Азербайджана по футболу проходят матчи стадии 1/4 финала, сообщает İdman.Biz.

В первой игре дня "Сумгайыт" сыграл вничью с "Зиря". Встреча завершилась без забитых мячей - 0:0.

Ответный матч между этими командами состоится 3 марта.

09:28

Сегодня состоятся первые матчи 1/4 финала Bizon Кубка Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz, "Сумгайыт" на городском стадионе имени Мехди Гусейнзаде примет "Зиря". Встреча начнется в 17:00 и пройдет под контролем главного арбитра Джавида Джалилова.

Bizon Кубок Азербайджана
1/4 финала, первые матчи
4 февраля

17:00. "Сумгайыт" – "Зиря"
Судьи: Джавид Джалилов, Камран Байрамов, Муслим Алиев, Вугар Гасанлы.
VAR: Камал Умудлу.
AVAR: Эйюб Ибрагимов.
Судья-инспектор: Асим Худиев.
Представитель АФФА: Кифаят Мустафаева.
Городской стадион Сумгайыта имени Мехди Гусейнзаде.

Отметим, что остальные матчи стадии 1/4 финала будут сыграны завтра. Ответные встречи запланированы на 3 и 4 марта.

İdman.Biz
