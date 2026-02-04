Кубок Азербайджана: "Сумгайыт" и "Зиря" не забили в первой дуэли - ОБНОВЛЕНО

В Кубке Азербайджана по футболу проходят матчи стадии 1/4 финала, сообщает İdman.Biz.

В первой игре дня "Сумгайыт" сыграл вничью с "Зиря". Встреча завершилась без забитых мячей - 0:0.

Ответный матч между этими командами состоится 3 марта.

09:28

Сегодня состоятся первые матчи 1/4 финала Bizon Кубка Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz, "Сумгайыт" на городском стадионе имени Мехди Гусейнзаде примет "Зиря". Встреча начнется в 17:00 и пройдет под контролем главного арбитра Джавида Джалилова.

Bizon Кубок Азербайджана

1/4 финала, первые матчи

4 февраля

17:00. "Сумгайыт" – "Зиря"

Судьи: Джавид Джалилов, Камран Байрамов, Муслим Алиев, Вугар Гасанлы.

VAR: Камал Умудлу.

AVAR: Эйюб Ибрагимов.

Судья-инспектор: Асим Худиев.

Представитель АФФА: Кифаят Мустафаева.

Городской стадион Сумгайыта имени Мехди Гусейнзаде.

Отметим, что остальные матчи стадии 1/4 финала будут сыграны завтра. Ответные встречи запланированы на 3 и 4 марта.