7 Февраля 2026
Высшая лига по волейболу: победный день для "Нефтчи" и "Хиласеджи" - ОБНОВЛЕНО

Волейбол
Новости
4 Февраля 2026 20:31
77
Сегодня продолжился 12-й тур Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди мужских команд, сообщает İdman.Biz.

В последний игровой день тура состоялись два матча. Вначале "Нефтчи" уверенно обыграл "Муров Аз Терминал" со счетом 3:0 (25:21, 25:22, 25:21). Вслед за этим "Хиласеджи" также в трех партиях взял верх над командой "Орду" - 3:0.

Обе встречи прошли в спортивном зале Министерства по чрезвычайным ситуациям. Ранее, в стартовом матче тура, "Азеррейл" одержал победу над командой "Гянджляр" со счетом 3:0 (25:15, 25:16, 25:13).

11:12

Сегодня в мужской Высшей лиге по волейболу будут сыграны заключительные матчи 12-го тура.

Как сообщает İdman.Biz, в последний игровой день тура состоятся две встречи. В 16:00 "Нефтчи" сыграет с "Муров Аз Терминал", а в 18:00 "Орду" встретится с "Хиласэдиджи".

Обе игры пройдут в спортивном зале Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

İdman.Biz
