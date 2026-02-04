Сельджан Махсудова: "На домашнем Кубке мира выступлю в трех видах программы" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Лидер сборной по прыжкам на батуте Сельджан Махсудова готовится к первому старту года. Чуть больше чем через две недели летающие гимнасты откроют сезон в Баку, где 21-22 февраля состоится Кубок мира.

Участница Олимпиады рассказала İdman.Biz, что намерена выступить сразу в трех зачетах. "Тренировки идут вовсю и до начала первого рейтингового соревнования осталось не так много времени. Подготовка достаточно интенсивная, набираем форму. В родных стенах я выступлю в трех видах – индивидуальном, в синхронных прыжках вместе с Шафигой Гумбатовой и в синхроне среди смешанных пар вместе со своим братом Махсудом", - рассказала Сельджан.

В синхроне тандем брата и сестры достаточно удачно складывается. Дуэт завоевал бронзовые медали на чемпионате мира в Памплоне, а перед этим отпраздновали победу на Кубке мира в Котбусе. Так что они являются одними из главных претендентов на бакинский пьедестал.

Дебютный старт года будет, помимо прочего, первым этапом подготовки к чемпионату Европы. "Это будет для нас главный старт первого полугодия, который состоится 8-12 апреля в португальском городе Портимао. Рассчитываем успешно проявить себя и оказаться в тройке призеров", - поведала Махсудова.

В прошлом году спортсменка стала обладательницей уникального достижения, сделав то, что другим батутисткам не удавалось. А именно - четыре тройных сальто в одной комбинации, которые она исполнила на Кубке мира в Германии. При этом, гимнастка не будет еще более усложнять программу, учитывая, что до отбора на Олимпиаду еще есть время. "Квалификация на Игры в Лос-Анджелес еще не близко, но уже и не за горами. Со следующего года начнется лицензионный марафон и мы надеемся получить очередную вакансию на Олимпиаду", - рассказала Махсудова.

В то же время, на Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку на данный момент заявились 66 спортсменов из Казахстана, Польши, Турции, США. Наибольший количественный состав будет у американцев, которые привезут 16 атлетов. Также приедут две команды под нейтральным флагом. Одной из главных конкуренток Махсудовой может стать Анжела Бладцева, ставшая пятой на Олимпиаде в Париже.