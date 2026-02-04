7 Февраля 2026
RU

Сельджан Махсудова: "На домашнем Кубке мира выступлю в трех видах программы" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Гимнастика
Интервью
4 Февраля 2026 12:59
86
Сельджан Махсудова: "На домашнем Кубке мира выступлю в трех видах программы" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Лидер сборной по прыжкам на батуте Сельджан Махсудова готовится к первому старту года. Чуть больше чем через две недели летающие гимнасты откроют сезон в Баку, где 21-22 февраля состоится Кубок мира.

Участница Олимпиады рассказала İdman.Biz, что намерена выступить сразу в трех зачетах. "Тренировки идут вовсю и до начала первого рейтингового соревнования осталось не так много времени. Подготовка достаточно интенсивная, набираем форму. В родных стенах я выступлю в трех видах – индивидуальном, в синхронных прыжках вместе с Шафигой Гумбатовой и в синхроне среди смешанных пар вместе со своим братом Махсудом", - рассказала Сельджан.

В синхроне тандем брата и сестры достаточно удачно складывается. Дуэт завоевал бронзовые медали на чемпионате мира в Памплоне, а перед этим отпраздновали победу на Кубке мира в Котбусе. Так что они являются одними из главных претендентов на бакинский пьедестал.

Дебютный старт года будет, помимо прочего, первым этапом подготовки к чемпионату Европы. "Это будет для нас главный старт первого полугодия, который состоится 8-12 апреля в португальском городе Портимао. Рассчитываем успешно проявить себя и оказаться в тройке призеров", - поведала Махсудова.

В прошлом году спортсменка стала обладательницей уникального достижения, сделав то, что другим батутисткам не удавалось. А именно - четыре тройных сальто в одной комбинации, которые она исполнила на Кубке мира в Германии. При этом, гимнастка не будет еще более усложнять программу, учитывая, что до отбора на Олимпиаду еще есть время. "Квалификация на Игры в Лос-Анджелес еще не близко, но уже и не за горами. Со следующего года начнется лицензионный марафон и мы надеемся получить очередную вакансию на Олимпиаду", - рассказала Махсудова.

В то же время, на Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку на данный момент заявились 66 спортсменов из Казахстана, Польши, Турции, США. Наибольший количественный состав будет у американцев, которые привезут 16 атлетов. Также приедут две команды под нейтральным флагом. Одной из главных конкуренток Махсудовой может стать Анжела Бладцева, ставшая пятой на Олимпиаде в Париже.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Стали известны участники этапа Кубка мира AGF Trophy в Баку
6 Февраля 17:50
Гимнастика

Стали известны участники этапа Кубка мира AGF Trophy в Баку

Соревнования по батутной гимнастике и тамблингу пройдут на Национальной арене гимнастики
Дочь экс-голкипера сборной Азербайджана получила нейтральный статус
4 Февраля 00:18
Гимнастика

Дочь экс-голкипера сборной Азербайджана получила нейтральный статус

1 ноября Крамаренко официально объявила, что возвращается в спорт после тяжелой травмы
Мариан Колев: "Главная цель – чемпионат мира. Работаем над обновлением программы" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
26 Января 11:48
Гимнастика

Мариан Колев: "Главная цель – чемпионат мира. Работаем над обновлением программы" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Сборная Азербайджана по аэробике обновляет программы перед сезоном
Баку примет четыре Кубка мира и Кубок Европы – Гимнастический календарь от İDMAN.BIZ
21 Января 10:54
Гимнастика

Баку примет четыре Кубка мира и Кубок Европы – Гимнастический календарь от İDMAN.BIZ

Определился календарь международных гимнастических соревнований в Азербайджане

Владимир Шуликин: "Этот год для нас – подготовительный перед олимпийским отбором" – КОМММЕНТАРИЙ İDMAN.BIZ
10 Января 11:00
Гимнастика

Владимир Шуликин: "Этот год для нас – подготовительный перед олимпийским отбором" – КОМММЕНТАРИЙ İDMAN.BIZ

Сборная рассчитывает бороться сразу за несколько лицензий в Лос-Анджелес
Лала Крамаренко не вошла в состав сборной России на 2026 год
7 Января 14:22
Гимнастика

Лала Крамаренко не вошла в состав сборной России на 2026 год

Титулованная гимнастка ранее объявляла о возвращении в спорт после травмы

Самое читаемое

Профессиональный эгоизм или национальные интересы: прав ли “Нефтчи”, отказавший “Карабаху”? – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО
4 Февраля 14:30
Чемпионат Азербайджана

Профессиональный эгоизм или национальные интересы: прав ли “Нефтчи”, отказавший “Карабаху”? – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Матч 21-го тура Премьер-лиги Азербайджана между бакинским и агдамским клубами стал одним из самых обсуждаемых еще до его проведения
Провокация армянских атлетов на Олимпиаде-2026: НОК Азербайджана направил протест - ОБНОВЛЕНО
6 Февраля 15:23
Олимпиада-2026

Провокация армянских атлетов на Олимпиаде-2026: НОК Азербайджана направил протест - ОБНОВЛЕНО

Армянские фигуристы использовали композицию с политическим подтекстом

Следите за İdman.Biz в социальных сетях! - СПИСОК
5 Февраля 11:54
Другое

Следите за İdman.Biz в социальных сетях! - СПИСОК

Голы, трансферы, интервью и незабываемые моменты - все в одном месте, не пропускайте ритм спорта!
Дмитрий Баранов: "Иду к своей мечте - сыграть против топ-клубов и ведущих игроков мира" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
5 Февраля 14:54
Волейбол

Дмитрий Баранов: "Иду к своей мечте - сыграть против топ-клубов и ведущих игроков мира" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Волейболист сборной Азербайджана Дмитрий Баранов стал серебряным призером чемпионата Чили