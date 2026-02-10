10 Февраля 2026
Определен состав сборной Азербайджана по прыжкам на батуте на Кубок мира

Гимнастика
Новости
10 Февраля 2026 12:23
14
Определен состав сборной Азербайджана по прыжкам на батуте на Кубок мира

Сформирован состав сборной Азербайджана по прыжкам на батуте, которая выступит на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте и тамблингу.

Как сообщили İdman.Biz в Федерации гимнастики Азербайджана, в национальную команду под руководством Владимира Шулыкина вошли семь гимнастов: Максуд Максудов (2007), Сельджан Максудова (2003), Гусейн Аббасов (2007), Али Нифталиев (2008), Мехди Алиев (2007), Шафига Гумбатова (2008) и Ааян Шабанова (2009). Гимнасты выступят как в индивидуальных, так и в смешанных и парных видах.

Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу пройдет в Баку 21 и 22 февраля на Национальной гимнастической арене.

İdman.Biz
