7 Февраля 2026
Азербайджанские дзюдоисты стартуют на Большом шлеме в Париже

Сегодня азербайджанские дзюдоисты вступят в борьбу на турнире серии Большой шлем, который стартует в столице Франции Париже.

Как сообщает İdman.Biz, в первый соревновательный день страну представят три спортсмена.

В весовой категории до 60 кг Балабей Агаев в 1/16 финала встретится с победителем поединка Ким Хвасу (Южная Корея) – Франсиско Гарригос (Испания). В категории до 66 кг Назир Талыбов на этой же стадии поборется с сильнейшим из пары Мигел Гаго (Португалия) – Эрбол Абасбеков (Кыргызстан). Руслан Пашаев выйдет на татами против победителя схватки Юсуф Нуркович (Черногория) – Бенце Понграц (Венгрия).

Напомним, турнир "Большой шлем" продлится до 8 февраля. Азербайджан на соревнованиях представлен восемью дзюдоистами.

