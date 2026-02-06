Провокация армянских атлетов на Олимпиаде-2026: НОК Азербайджана направил протест - ОБНОВЛЕНО

Пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Азербайджана распространила официальное заявление в связи с провокационным жестом армянских фигуристов.

Как сообщает İdman.Biz, в документе подчеркивается, что НОК Азербайджана выражает серьезную обеспокоенность использованием армянскими фигуристами музыкального произведения, носящего политический и сепаратистский характер.

НОК уже довел до сведения Международного олимпийского комитета (МОК) официальный протест. В обращении к руководству МОК указано, что термин "Арцах" на протяжении десятилетий являлся идеологическим фундаментом незаконной политики Армении в отношении международно признанных территорий Азербайджана. С этой точки зрения выбор подобного сопровождения на главном спортивном форуме планеты является прямой попыткой политизации спорта, что грубо противоречит олимпийским ценностям.

Азербайджанская сторона особо отметила, что согласно основополагающим принципам Олимпийской хартии на Играх недопустима любая форма политической, идеологической или сепаратистской пропаганды. Миссия МОК заключается в сохранении нейтралитета спорта и противодействии использованию атлетов в политических целях. Подобные инциденты наносят ущерб духу Олимпийских игр, спортивной этике и подрывают атмосферу мира и взаимного доверия в регионе.

В завершение НОК Азербайджана вновь подчеркнул, что Олимпийские игры - это символ дружбы и взаимного уважения между народами, и использование этой платформы для пропаганды сепаратизма категорически недопустимо.

15:06

На XXV Зимних Олимпийских играх, официальное открытие которых состоится сегодня, представители Армении в парном фигурном катании Никита Рахманин и Карина Акопова совершили провокационный жест. Для своей короткой программы спортсмены выбрали музыкальную композицию под названием "Арцах".

Фигуристы подтвердили, что программа готовилась специально к Олимпиаде Милан-2026, а выбор музыкального сопровождения был их личной инициативой.

Напомним, что термин "Арцах" десятилетиями использовался Арменией как символ сепаратистской политики на международно признанных территориях Азербайджана. Использование подобного контента на спортивной арене носит явно выраженный политизированный характер.

В Национальном олимпийском комитете (НОК) Азербайджана сообщили İdman.Biz, что в ближайшее время по данному инциденту будет сделано официальное заявление.

Данный инцидент выглядит особенно деструктивным на фоне серьезных шагов к миру, предпринимаемых Баку и Ереваном в последнее время. Примечательно, что в 2026 году Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян были удостоены премии Zayed Human Fraternity Award в Абу-Даби за инициативы по установлению мира и сотрудничества.

Вопреки этой позитивной динамике, выбор провокационной музыки армянскими спортсменами прямо противоречит олимпийским принципам, запрещающим любые политические и идеологические манифестации на официальных соревнованиях. Столь явный завуалированный посыл вступает в конфликт с духом Олимпиады и текущим мирным процессом между двумя странами.