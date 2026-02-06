7 Февраля 2026
RU

Японский спортсмен выразил недовольство условиями в Олимпийской деревне

Олимпиада-2026
Новости
6 Февраля 2026 16:38
35
Японский спортсмен выразил недовольство условиями в Олимпийской деревне

Японский конькобежец Тацуя Синама высказал обеспокоенность ситуацией в Олимпийской деревне зимних Олимпийских игр "Милан-Кортина 2026", обратив внимание на тревожную атмосферу вокруг комплекса.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на издание Nikkan Sport, 29-летний спортсмен не скрывает сомнений по поводу уровня безопасности в этом районе.

"Олимпийская деревня находится на окраине города. Атмосфера здесь немного пугающая, особенно по вечерам - не хочется выходить на улицу. Я стараюсь быть максимально осторожным", - заявил Синама.

Отметим, что вопросы безопасности в Олимпийской деревне обсуждаются уже некоторое время. В период с декабря 2025 года по январь 2026 года на территории комплекса были зафиксированы два акта вандализма, в результате которых повреждения получили около 60 душевых кабин.

Добавим, что Тацуя Синама является чемпионом мира в спринтерском многоборье.

İdman.Biz
Тэги:

