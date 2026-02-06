Азербайджан на Зимней Олимпиаде-2026: два спортсмена и пока без шансов на медали – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Сегодня, 6 февраля, в Италии стартуют 25-е Зимние Олимпийские игры "Милан - Кортина 2026", которые продлятся до 22 февраля. Как передает İdman.Biz, официальная церемония открытия пройдет на стадионе "Сан-Сиро" в Милане и запланирована по местному времени на 20:26 (23:26 по Баку) – отсылка к 2026 году. При этом спортивная программа началась до открытия: 4 февраля стартовал керлинг среди смешанных пар, а 5 февраля начался женский турнир по хоккею.

В составе сборной Азербайджана на этих Играх заявлены два спортсмена: фигурист Владимир Литвинцев и горнолыжница Анастасия Папатома. Литвинцев выйдет на лед с короткой программой 10 февраля и, если займет место среди 24-х лучших, то 13 февраля покажет произвольную программу.

20-летняя Папатома выступит в соревнованиях по женскому гигантскому слалому, запланированному на 15 февраля, а также в слаломе, который пройдет 18 февраля.

Сами Игры "Милан - Кортина 2026" проходят в децентрализованном формате: соревнования распределены по нескольким кластерам на севере Италии, от городских арен Милана до горных площадок Доломитовых Альп, что делает логистику и расписание одним из главных факторов Олимпиады. В программе будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта – это на семь комплектов больше, чем было в Пекине-2022. Ключевое нововведение – дебют ски-альпинизма в олимпийской программе (мужской и женский спринт, а также смешанная эстафета). Также добавлены, в частности, женские двойки в санном спорте и смешанные командные соревнования в скелетоне.

Стоит отметить, что ски-альпинизму в Азербайджане в последнее время уделяется заметное внимание. В частности, с 4 по 8 марта этого года в Шахдаге пройдет чемпионат Европы по этому виду спорта. Параллельно с континентальным первенством, с 6 по 8 марта, там же в Шахдаге состоится этап Кубка мира по ски-альпинизму. В 2027 году в Шахдаге пройдет и чемпионат мира по ски-альпинизму.

Если обратиться к истории, участие Азербайджана в зимних Олимпийских играх носит устойчивый характер: страна выступает на Зимних Олимпиадах непрерывно с 1998 года. Зимних олимпийских медалей в активе пока нет, а лучшим результатом остается 12-е место в танцах на льду на Олимпиаде 2014 года (Юлия Злобина и Алексей Ситников). Самая многочисленная делегация Азербайджана на зимних Играх насчитывала четыре спортсмена, и такого показателя страна достигала дважды – в 1998 и 2002 годах.

Представители Азербайджана на Зимних Олимпийских играх выступали следующим образом:

Нагано-1998: Игорь Пашкевич – 16-е место (фигурное катание, мужское одиночное катание), Юлия Воробьева – 16-е место (фигурное катание, женское одиночное катание), Инга Родионова и Александр Анищенко – 18-е место (фигурное катание, спортивные пары).

Солт-Лейк-Сити-2002: Эльбрус Исаков – не финишировал в слаломе (горные лыжи), Сергей Рылов – 24-е место (мужское одиночное катание), Кристин Фрейзер и Игорь Луканин – 17-е место (танцы на льду).

Турин-2006: Кристин Фрейзер и Игорь Луканин – 19-е место (танцы на льду).

Ванкувер-2010: Джедрий Нотц – 72-е место в гигантском слаломе и не финишировал в слаломе, Гайя Бассани

Антивари – 57-е место в гигантском слаломе и не финишировала в слаломе.

Сочи-2014: Патрик Брахнер – 53-е место в гигантском слаломе и не финишировал в слаломе, Юлия Злобина и Алексей Ситников – 12-е место (танцы на льду), Гайя Бассани Антивари была заявлена в женском слаломе, но не стартовала.

Пхенчхан-2018: Патрик Брахнер – не финишировал в слаломе.

Пекин-2022: Владимир Литвинцев – 18-е место (мужское одиночное катание), Екатерина Рябова – 14-е место (женское одиночное катание).

Для Азербайджана контекст Олимпиады "Милан - Кортина 2026" остается прагматичным и трезвым. Зимняя

олимпийская история страны пока не связана с медальными успехами, а лучший результат по-прежнему ограничивается 12 местом в танцах на льду в Сочи-2014. Поэтому нынешняя повестка сводится не к завышенным ожиданиям, а к конкретным стартам и попытке поступательного движения вперед. Для Владимира Литвинцева ориентиром остается улучшение результата Пекина-2022 и подтверждение стабильности на олимпийском уровне, для Анастасии Папатомы – максимально качественное прохождение своих стартов и накопление опыта выступлений на главном турнире четырехлетия.

При этом важнее сам общий вектор. Расширение внутреннего календаря зимних соревнований, инвестиции в инфраструктуру, а также активное продвижение новых дисциплин, таких как ски-альпинизм, свидетельствуют о системном подходе. Проведение в Шахдаге чемпионата Европы и этапа Кубка мира в 2026 году, а также чемпионата мира в 2027 году вписываются в долгосрочную стратегию, направленную не только на организацию крупных стартов, но и на формирование полноценной базы для подготовки спортсменов.

В этом контексте Олимпиада в Италии выглядит не изолированным событием, а очередным этапом пути. Сегодня участие Азербайджана на Зимних Играх по-прежнему ограничено единичными спортсменами, однако предпринимаемые шаги дают основания рассчитывать, что в перспективе география видов спорта, численность делегации и конкурентоспособность страны на зимних Олимпиадах будут постепенно расти.