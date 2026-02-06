7 Февраля 2026
Сборная Норвегии может потерять олимпийского чемпиона на Играх-2026

Олимпиада-2026
6 Февраля 2026 14:51
Сборная Норвегии может потерять олимпийского чемпиона на Играх-2026

Участие олимпийского чемпиона Пекина-2022 и трехкратного чемпиона мира Эрика Вальнеса в зимних Олимпийских играх 2026 года оказалось под угрозой.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на VG, норвежский лыжник из-за простуды не смог принять участие в тренировке и пресс-конференции, которые состоялись 5 февраля.

Несмотря на то что Вальнес включен в основной состав сборной Норвегии на командный спринт, его текущее состояние остается неопределенным. Главный тренер национальной команды Арильд Монсен не стал скрывать обеспокоенности ситуацией. "Это очень расстраивает. Мы стараемся избегать подобных случаев, но на сто процентов от этого не застрахован никто. Мне искренне жаль его", — заявил специалист.

На данный момент Вальнес ограничивается легкими тренировками и пока не прибыл в олимпийскую деревню.

Отметим, что в составе сборной Норвегии также заявлены Йоханнес Клебо, Оскар Опстад Вике и Харальд Амундсен. Запасным вариантом на случай замены Вальнеса является Маттис Стеншаген.

