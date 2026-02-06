Австрийский горнолыжник травмировался на тренировке перед Олимпиадой - ФОТО

Австрийский горнолыжник Даниэль Хеметсбергер упал во время тренировки накануне зимних Олимпийских игр в Италии.

Как сообщает İdman.Biz, инцидент произошел во время тренировочного заезда в дисциплине скоростной спуск. Потеряв равновесие, 34-летний спортсмен вылетел в сторону защитных сеток и ударился о ограждение.

В результате падения с Хеметсбергера слетел шлем, а лицо в области носа и рта оказалось в крови. Несмотря на это, спортсмен смог самостоятельно подняться. По опубликованным фотографиям и доступной информации, не исключается, что он потерял несколько зубов.

Позже австриец сообщил, что его состояние относительно стабильное.