7 Февраля 2026
У шведских хоккеисток сломался туалет в раздевалке во время матча на Олимпиаде-2026 в Милане

Олимпиада-2026
6 Февраля 2026 06:16
У шведских хоккеисток сломался туалет в раздевалке во время матча на Олимпиаде-2026 в Милане

В раздевалке женской сборной Швеции по хоккею во время матча групповой турнира Олимпиады-2026 произошла поломка туалета, которая привела к затоплению помещения, сообщает İdman.Biz со ссылкой на Expressen.

Инцидент случился в первой игре шведской команды на Олимпийских играх 2026 года против сборной Германии. После первого перерыва, при счете 1:1, хоккеистки обнаружили неисправность сантехники.

По информации журналиста Адама Йоханссона, несколько игроков сборной Швеции попросили разрешения воспользоваться туалетом в раздевалке команды Германии, однако получили отказ. В итоге спортсменкам пришлось ходить через всю арену в тренировочную раздевалку. Кo второму перерыву проблему удалось устранить.

Форвард сборной Швеции Лина Юнгблом отметила, что произошедшее разозлило команду. Встреча завершилась победой шведок со счетом 4:1.

Матч прошел на арене "Ро" в Милане. Основной олимпийский стадион "Санта-Джулия" пока не полностью достроен. Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

İdman.Biz
