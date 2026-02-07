Зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии объявлены открытыми - ФОТО + ВИДЕО/ОБНОВЛЕНО

Состоялась церемония открытия зимних Олимпийских игр 2026 года. Финальной частью торжества стало зажжение Олимпийского огня у Арки Мира в Милане, что символически ознаменовало официальный старт Игр, сообщает İdman.Biz.

Последними факелоносцами стали титулованные итальянские горнолыжники Альберто Томба и Дебора Компаньони. Именно они зажгли огонь у Арки Мира в Милане. Параллельно церемония прошла и в Кортина-д'Ампеццо, где Олимпийский огонь на площади Анджело Дибона зажгла итальянская горнолыжница София Годжа.

Томба и Компаньони являются трехкратными олимпийскими чемпионами. Томба завоевывал золото в слаломе на Олимпиаде 1988 года, а также в гигантском слаломе в 1988 и 1992 годах. Компаньони становилась олимпийской чемпионкой в супергиганте в 1992 году и в гигантском слаломе в 1994 и 1998 годах. Годжа является олимпийской чемпионкой зимних Игр 2018 года.

Отметим, что торжественная церемония состоялась в пятницу на стадионе Сан-Сиро в Милане.

Парады спортсменов одновременно прошли в Кортина-д’Ампеццо, Предаццо и Ливиньо. В городах-хозяевах Олимпиады синхронно прозвучал гимн Италии. Общей темой церемонии стала Armonia ("гармония"), отражающая единство спорта, культуры и времени.

Одной из главных музыкальных звезд вечера стала американская певица Мэрайя Кэри, исполнившая песню Volare на итальянском языке, а также композицию Nothing Is Impossible. Парад сборных завершила команда Франции, поскольку следующие зимние Олимпийские игры пройдут в 2030 году во Французских Альпах.

В ходе церемонии на стадионе почтили память легендарного итальянского модельера Джорджо Армани, скончавшегося в 2025 году в возрасте 91 года.

Отдельным номером был показан видеоролик "Путешествие во времени", в котором представили ретроспективу предыдущих Олимпиад.

С приветственными словами к участникам и зрителям обратились президент МОК Кирсти Ковентри и президент Италии Серджо Маттарелла, после чего глава государства объявил Олимпийские игры открытыми.

Перед зажжением олимпийского огня итальянский тенор Андреа Бочелли исполнил арию Nessun dorma из оперы "Турандот". Ровно 20 лет назад он выступал на церемонии закрытия Олимпиады 2006 года в Турине.

В рамках Игр будут разыграны 116 комплектов медалей в 16 видах спорта, что на семь больше по сравнению с Олимпиадой 2022 года в Пекине.

От Азербайджана на Играх выступят два спортсмена. Фигурист Владимир Литвинцев 10 февраля в Милане начнет соревнования с короткой программы. Горнолыжница Анастасия Папатома 15 февраля примет участие в гигантском слаломе, а спустя три дня - в слаломе. Горнолыжные старты пройдут в итальянском курорте Кортина-д'Ампеццо.

02:27

Президент Италии Серджо Маттарелла официально дал старт зимним Олимпийским играм 2026 года. Как сообщает İdman.Biz, торжественные слова были произнесены в ходе церемонии открытия, которая прошла в Милане.

Основные мероприятия открытия принимает стадион "Сан-Сиро", в то время как парады спортсменов проходят в Кортина-д’Ампеццо, Предаццо и Ливиньо. В церемонии принимают участие 92 национальные делегации.

В рамках зимних Олимпийских игр 2026 года будет разыграно 116 комплектов наград.

Сборную Азербайджана на XXV зимних Олимпийских играх представляют фигурист Владимир Литвинцев и горнолыжница Анастасия Папатома.

23:58

На церемонии открытия Зимних Олимпийских игр - 2026 состоялся парад спортсменов стран-участниц. На арену вышли и представители Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz, азербайджанская команда была представлена под государственным флагом, который несли фигурист Владимир Литвинцев и горнолыжница Анастасия Папатома.

23:43

Президент Италии Серджо Маттарелла и вице-президент США Джей Ди Вэнс посетили церемонию открытия Зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии, сообщает İdman.Biz.

Также на мероприятии присутствует президент Международного олимпийского комитета Международный олимпийский комитет Кирсти Ковентри. Почетные гости наблюдают за церемонией с VIP-трибуны стадиона "Сан-Сиро" в Милане.

Зимние Олимпийские игры 2026 года продлятся до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов медалей. В параде участников примут участие 92 национальные делегации.

23:29

Известная американская певица Мэрайя Кэри приняла участие в церемонии открытия Зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане, сообщает İdman.Biz.

В ходе торжественного мероприятия артистка исполнила композицию Volare на итальянском языке, а также свою песню Nothing Is Impossible, став одним из главных музыкальных гостей церемонии открытия Олимпиады.

23:21

В Италии проходит церемония открытия XXV Зимних Олимпийских игр.

Как сообщает İdman.Biz, торжественное мероприятие проходит на стадионе "Сан-Сиро" в Милане и стартовало с художественной программы, отражающей богатую историю и культурное наследие Италии. На арене были представлены национальные танцы различных регионов страны, звучала традиционная музыка, а визуальные композиции включали образы Альп, итальянской архитектуры и символы зимнего сезона.

Особое внимание в ходе шоу уделено сочетанию современных технологий с элементами национальной идентичности Италии. Зрителям представлены лазерные эффекты, световые инсталляции и масштабные танцевальные композиции.

Отметим, что Олимпийские игры фактически стартовали 4 февраля с турнира по керлингу среди смешанных пар, а 5 февраля начались соревнования по женскому хоккею. В рамках Игр будут разыграны 116 комплектов медалей в 16 видах спорта, что на семь больше по сравнению с Олимпиадой 2022 года в Пекине. В программу добавлены новые дисциплины, включая смешанные командные соревнования в скелетоне и лыжный альпинизм, который представлен спринтами у мужчин и женщин, а также командной гонкой.

От Азербайджана на Играх выступят два спортсмена. Фигурист Владимир Литвинцев 10 февраля в Милане начнет соревнования с короткой программы. Горнолыжница Анастасия Папатома 15 февраля примет участие в гигантском слаломе, а спустя три дня - в слаломе. Горнолыжные старты пройдут в итальянском курорте Кортина-д'Ампеццо.

09:15

Сегодня в Италии пройдет церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр.

Как сообщает İdman.Biz, соревнования принимают Милан и Кортина-д Ампеццо. Первые олимпийские старты начались 4 февраля с турнира по керлингу среди смешанных пар. Турнир по хоккею среди женщин стартовал 5 февраля.

Официальная церемония открытия зимних Олимпийских игр состоится 6 февраля на стадионе "Сан-Сиро" в Милане и начнется в символическую дату 20:26 по местному времени (23:26 по бакинскому).

В Италии будут разыграны 116 комплектов медалей в 16 видах спорта, что на семь наград больше, чем на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. В программу включены соревнования смешанных команд по скелетону, состязания по фристайлу в дисциплине могул среди мужчин и женщин, а также ряд других видов. При этом соревнования смешанных команд в горнолыжном спорте проводиться не будут. Ски-альпинизм впервые представлен в олимпийской программе и включает мужские и женские спринты, а также командные соревнования.

Сборную Азербайджана на XXV зимних Олимпийских играх представят фигурист Владимир Литвинцев и горнолыжница Анастасия Папатома. Литвинцев выступит в соревнованиях по фигурному катанию, Папатома заявлена в слаломе.