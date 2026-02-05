Титулованный канадский сноубордист получил травму на Олимпиаде - ФОТО

На зимних Олимпийских играх произошел серьезный инцидент с участием канадского сноубордиста Марка Макморриса.

Как сообщает İdman.Biz, трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр получил травму во время тренировки в дисциплине биг-эйр. После падения спортсмен не смог самостоятельно подняться и был эвакуирован с трассы на носилках. Медицинская бригада сборной Канады оказала Макморрису первую помощь на месте происшествия. Информация о степени серьезности полученной травмы пока не раскрывается.

Отметим, что Макморрис считается одним из самых титулованных спортсменов в истории сноубординга.