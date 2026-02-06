Макрон пропустит открытие Олимпиады по причине, рассмешившей соцсети

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен пропустить церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Милане, а причина этого решения вызвала активное обсуждение и насмешки в социальных сетях.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Radio 1, французский лидер решил не посещать церемонию из-за нежелания пересекаться с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

Кроме того, у Макрона сохраняются напряженные отношения с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. В настоящее время Джей Ди Вэнс уже прибыл в Милан. Ожидается также участие канцлера Германии Фридриха Мерца и высокопоставленного представителя Китая.

Источник отмечает, что подобный шаг со стороны Макрона не является уникальным. Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес отказался от участия в церемонии открытия Олимпийских игр из-за присутствия израильской делегации.

Отметим, церемония открытия зимних Олимпийских игр состоится сегодня и начнется в 23:00 по бакинскому времени.