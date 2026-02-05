Минспорта пожелало удачи азербайджанским спортсменам на Олимпиаде

Министерство спорта и молодежи пожелало удачи азербайджанским спортсменам на Олимпийских играх в Италии.

Соответствующей публикацией ведомство поделилось на своих страницах в соцсетях.

XXV зимние Олимпийские игры пройдут в итальянских городах Милане и Кортина-д'Ампеццо. Церемония открытия состоится 6 февраля, а церемония закрытия - 22 февраля.

Азербайджан будут представлять Анастасия Папатома в горнолыжном спорте и Владимир Литвинцев в фигурном катании. Соревнования по фигурному катанию начнутся 6 февраля, а соревнования по горнолыжному спорту - на день позже.