Азербайджанские дзюдоисты узнали стартовых соперников на Большом шлеме в Париже

В столице Франции состоялась церемония жеребьевки турнира из серии Большого шлема по дзюдо, по итогам которой стали известны первые соперники представителей Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz, в первом в сезоне турнире серии World Judo Tour Азербайджан будет представлен восемью дзюдоистами в пяти весовых категориях. Всего в соревнованиях примут участие 488 спортсменов из 78 стран.

Поединки квалификационного раунда Парижского Большого шлема стартуют завтра в 11:00 по бакинскому времени, финальный блок начнется в 20:00.

60 кг

Балабей Агаев – свободен на старте

66 кг

Руслан Пашаев – свободен на старте

Назир Талыбов – свободен на старте

81 кг

Зелим Цкаев – свободен на старте

Вусал Галандарзаде – свободен на старте

100 кг

Аждар Багиров – Денис Седрик Нгуясса Бекаи (ЦАР)

+100 кг

Ушанги Кокаури – Марвин Бельц (Германия)

Кянан Насибов – Штефан Хегьи (Австрия)

Первыми из них выйдут дзюдоисты в весовых категориях 60 и 66 кг.