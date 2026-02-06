7 Февраля 2026
Дзюдо
Новости
6 Февраля 2026 20:29
Азербайджанские дзюдоисты узнали стартовых соперников на Большом шлеме в Париже

В столице Франции состоялась церемония жеребьевки турнира из серии Большого шлема по дзюдо, по итогам которой стали известны первые соперники представителей Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz, в первом в сезоне турнире серии World Judo Tour Азербайджан будет представлен восемью дзюдоистами в пяти весовых категориях. Всего в соревнованиях примут участие 488 спортсменов из 78 стран.

Поединки квалификационного раунда Парижского Большого шлема стартуют завтра в 11:00 по бакинскому времени, финальный блок начнется в 20:00.

60 кг
Балабей Агаев – свободен на старте

66 кг
Руслан Пашаев – свободен на старте
Назир Талыбов – свободен на старте

81 кг
Зелим Цкаев – свободен на старте
Вусал Галандарзаде – свободен на старте

100 кг
Аждар Багиров – Денис Седрик Нгуясса Бекаи (ЦАР)

+100 кг
Ушанги Кокаури – Марвин Бельц (Германия)
Кянан Насибов – Штефан Хегьи (Австрия)

Первыми из них выйдут дзюдоисты в весовых категориях 60 и 66 кг.

İdman.Biz
