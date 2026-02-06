Для юных дзюдоисток Азербайджана провели семинар по правилам судейства

Для членов женской сборной Азербайджана по дзюдо был организован семинар, посвященный новым правилам Международной федерации дзюдо.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, занятие провел член судейского корпуса федерации, международный судья категории "А" Назим Умбаев.

В ходе семинара изменения в правилах разъяснялись спортсменкам на практических примерах. Особое внимание уделили критериям принятия судейских решений в различных соревновательных ситуациях.

Главная цель семинара — помочь дзюдоисткам быстрее освоить новые требования, избежать ошибок на международных турнирах и повысить общую эффективность тактической подготовки.