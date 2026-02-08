Правильно так: Пять азербайджанских дзюдоистов поборются за медали в Париже

В Париже проходит заключительный день турнира из серии Большого шлема по дзюдо, в рамках которого сборная Азербайджана будет представлена пятью спортсменами.

Как сообщает İdman.Biz, азербайджанские дзюдоисты выйдут на татами в трех весовых категориях, начиная с стадии 1/16 финала.

В весовой категории до 81 кг Зелим Цкаев встретится с победителем поединка между представителем Китая Ван Цзяньнанем и спортсменом из Мадагаскара Лова Махайсоа Рандрианасолоном. В этом же весе Вусал Гялендерзаде поборется с победителем дуэли между французом Саша Жигли и украинцем Михаилом Свидраком.

В категории до 100 кг Азербайджан представит Аждар Багиров, соперником которого станет дзюдоист из Центральноафриканской Республики Денис Седрик Нгуясса Бекаи.

В тяжелом весе на татами выйдут сразу два представителя сборной. Ушанги Кокаури встретится с немецким спортсменом Марвином Бельцем, а Кянан Насибов проведет поединок против австрийца Штефана Хеги.