Балабей Агаев после триумфа в Париже: "Каждый день стараюсь быть лучше"

Азербайджанский дзюдоист Балабей Агаев (60 кг) прокомментировал свое чемпионство на турнире из серии Большого шлема в Париже (Франция).

Как сообщает İdman.Biz спортсмен отметил высокий уровень подготовки как в психологическом, так и в физическом плане.

"Турнир выдался очень сложным, но, несмотря на это, я был хорошо готов. Практически все мои основные соперники приняли участие в этих соревнованиях. Я чувствовал себя полностью готовым и психологически, и физически. Стараюсь каждый день узнавать что то новое и становиться лучше, чем вчера", - цитирует слова Агаева Report.

Дзюдоист также выразил благодарность тренерскому штабу и федерации. "Мои тренеры всегда рядом и оказывают поддержку. Федерация постоянно уделяет нам большое внимание, как в моральном, так и в материальном плане. Эта забота помогает нам развиваться и добиваться новых успехов", - подчеркнул он.

Отметим, что в финале турнира в весовой категории до 60 кг Балабей Агаев одержал победу над украинским дзюдоистом Дильшотом Халматовым и стал победителем парижского этапа Большого шлема.