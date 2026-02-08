9 Февраля 2026
RU

Балабей Агаев после триумфа в Париже: "Каждый день стараюсь быть лучше"

Дзюдо
Новости
8 Февраля 2026 13:58
71
Балабей Агаев после триумфа в Париже: "Каждый день стараюсь быть лучше"

Азербайджанский дзюдоист Балабей Агаев (60 кг) прокомментировал свое чемпионство на турнире из серии Большого шлема в Париже (Франция).

Как сообщает İdman.Biz спортсмен отметил высокий уровень подготовки как в психологическом, так и в физическом плане.

"Турнир выдался очень сложным, но, несмотря на это, я был хорошо готов. Практически все мои основные соперники приняли участие в этих соревнованиях. Я чувствовал себя полностью готовым и психологически, и физически. Стараюсь каждый день узнавать что то новое и становиться лучше, чем вчера", - цитирует слова Агаева Report.

Дзюдоист также выразил благодарность тренерскому штабу и федерации. "Мои тренеры всегда рядом и оказывают поддержку. Федерация постоянно уделяет нам большое внимание, как в моральном, так и в материальном плане. Эта забота помогает нам развиваться и добиваться новых успехов", - подчеркнул он.

Отметим, что в финале турнира в весовой категории до 60 кг Балабей Агаев одержал победу над украинским дзюдоистом Дильшотом Халматовым и стал победителем парижского этапа Большого шлема.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Зелим Цкаев завоевал серебряную медаль турнира Большого шлема - ОБНОВЛЕНО
8 Февраля 21:22
Дзюдо

Зелим Цкаев завоевал серебряную медаль турнира Большого шлема - ОБНОВЛЕНО

Третья медаль в копилке сборной!

Президент Федерации дзюдо поздравил спортсменов с успехами на турнире Большого шлема
8 Февраля 00:04
Дзюдо

Президент Федерации дзюдо поздравил спортсменов с успехами на турнире Большого шлема

В первый день соревнований азербайджанские спортсмены завоевали две медали
Азербайджанские дзюдоисты завоевали две медали турнира Большого шлема - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
7 Февраля 21:48
Дзюдо

Азербайджанские дзюдоисты завоевали две медали турнира Большого шлема - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

В копилке сборной "золото" и "бронза"
Стартовал I тур турнира "Отбор талантов" среди юношей
7 Февраля 19:20
Дзюдо

Стартовал I тур турнира "Отбор талантов" среди юношей

В соревнованиях принимают участие 314 спортсменов
Мехман Азизов: "Чтобы выиграть в Париже, нужен менталитет Хидаята Гейдарова" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
7 Февраля 16:03
Дзюдо

Мехман Азизов: "Чтобы выиграть в Париже, нужен менталитет Хидаята Гейдарова" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Известный дзюдоист - о шансах наших спортcменов на Paris Grand Slam
Азербайджанские дзюдоисты узнали стартовых соперников на Большом шлеме в Париже
6 Февраля 20:29
Дзюдо

Азербайджанские дзюдоисты узнали стартовых соперников на Большом шлеме в Париже

Жеребьевка соревнований прошла в Париже

Самое читаемое

Провокация армянских атлетов на Олимпиаде-2026: НОК Азербайджана направил протест - ОБНОВЛЕНО
6 Февраля 15:23
Олимпиада-2026

Провокация армянских атлетов на Олимпиаде-2026: НОК Азербайджана направил протест - ОБНОВЛЕНО

Армянские фигуристы использовали композицию с политическим подтекстом

Зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии объявлены открытыми - ФОТО + ВИДЕО/ОБНОВЛЕНО
7 Февраля 02:46
Олимпиада-2026

Зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии объявлены открытыми - ФОТО + ВИДЕО/ОБНОВЛЕНО

Заключительным аккордом церемонии открытия Олимпиады 2026 года стало зажжение Олимпийского огня у Арки Мира

Чем запомнилась церемония открытия Зимней Олимпиады-2026? – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО
7 Февраля 10:00
Олимпиада-2026

Чем запомнилась церемония открытия Зимней Олимпиады-2026? – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО

Шоу объединило итальянские традиции, современные технологии и искусство
Азербайджан на Зимней Олимпиаде-2026: два спортсмена и пока без шансов на медали – ОБЗОР İDMAN.BİZ
6 Февраля 16:08
Олимпиада-2026

Азербайджан на Зимней Олимпиаде-2026: два спортсмена и пока без шансов на медали – ОБЗОР İDMAN.BİZ

В Азербайджане уже появились предпосылки к увеличению числа участников страны на Зимних Олимпийских играх