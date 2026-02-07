Чем запомнилась церемония открытия Зимней Олимпиады-2026? – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО

В ночь с 6 на 7 февраля в Италии состоялась церемония открытия Зимних Олимпийских игр-2026. Шоу объединило итальянские традиции, современные технологии и искусство. Все элементы естественно переплетались с празднованием спорта, воплощая главную тему дня – гармонию. Это торжество стало особенным, ведь некоторые события в нем произошли впервые в истории Игр.

Италия принимает Олимпийские игры в четвертый раз (1956, 1960, 2006, 2026), три из них были в зимнее время. В 1956 году зимняя Олимпиада проходила в Кортина-д’Ампеццо – городе, который вновь стал олимпийской столицей и в 2026 году, наряду с Миланом, принимающим Игры впервые. В соревнованиях участвуют спортсмены из 93 стран. Азербайджан представлен фигуристом Владимиром Литвинцевым и горнолыжницей Анастасией Папатома.

Церемония открытия впервые в истории Олимпийских игр прошла сразу в нескольких частях страны. Основной перформанс состоялся в Милане, на арене "Сан-Сиро", также известной как "Стадион Джузеппе Меацца" – назван в честь двукратного чемпиона мира, легендарного итальянского футболиста. "Сан-Сиро" – домашняя площадка клубов "Милан" и "Интер". 2026 – год 100-летия данного стадиона.

Начало церемонии задало тон всему торжеству. С первых минут бело-серебристая композиция в виде "оживающих" статуй, вдохновленных работами знаменитого итальянского скульптора Антонио Канова, в сочетании с мерцающими огнями по всему стадиону создала единую завораживающую картину. В центре сцены находилось одно из самых известных произведений Канова – "Амур и Психея" (1787–1793).

С первых сцен стало ясно: Италия делает ставку на классику, утонченность и эстетику, но не без яркого, эмоционального итальянского штриха. Церемония продолжилась трибьютом богатой культуры страны. Особое внимание было уделено великим мастерам оперы – Верди, Пуччини и Россини: их символические образы в виде огромных голов неоднократно появлялись на сцене.

Шоу разбавили танцевальные номера в ярких костюмах: одни артисты были облачены в рамы картин, другие – в костюмы поваров, третьи – в образы Колизея или древнеримских воинов, олицетворяя искусство, кухню и архитектуру страны. Над сценой нависали большие тюбики краски, которые в кульминационный момент "излились" цветом, усилив визуальный эффект.

Переходом к более официальной части стало выступление американской певицы Мэрайи Кэри. Она исполнила на итальянском языке песню "Volare", а также свою композицию "Nothing Is Impossible".

Следом на сцене появился итальянский триколор, сформированный дефилирующими моделями в зеленых, белых и красных костюмах, созданных легендарным дизайнером Джорджо Армани, ушедшим из жизни в сентябре 2025 года. Стадион мгновенно превратился в подиум, напомнив миру о вкладе Италии в мир моды.

В Милане и Кортина-д’Ампеццо был поднят итальянский флаг. Впервые в истории Олимпийских игр полностью женская знаменная группа открывала исполнение гимна, который на стадионе "Сан-Сиро" исполнила многократная лауреатка премии "Грэмми" Лаура Паузини.

После чтения знаменитого стихотворения Джакомо Леопарди “L'infinito” в исполнении актера Пьерфранческо Фавино на сцене появились олимпийские кольца. Так начался парад наций, проходивший одновременно в нескольких городах Италии. По традиции парад открыла Греция – родина Олимпийских игр. Флаг Азербайджана в Милане нес Литвинцев, а в Кортине – Папатома. Завершилось шествие символично: предпоследней вышла сборная Франции – хозяйка следующих зимних Олимпийских игр, а последней – команда Италии.

Шоу-программа продолжилась танцевальным перформансом и “путешествием” по десятилетиям итальянской актрисы, звезды сериала "Белый лотос" Сабрины Импаччаторе. Затем последовала бессловесное выступление актрисы Бренды Лодиджиани, посвященное роли жестов в жизни итальянцев.

С речами выступили глава Организационного комитета Игр Джованни Малаго, президент МОК Кирсти Ковентри, а президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла официально объявил Олимпиаду открытой.

Кульминацией вечера стало выступление главной звезды церемонии – итальянского оперного певца Андреа Бочелли, который на Играх-2006 года в Турине, наоборот, закрывал соревнования. Он исполнил арию "Nessun Dorma" из оперы Джакомо Пуччини "Турандот".

Важной частью церемонии стала тема мира. Рэпер Гали вместе с танцорами, выстроившимися в форме голубя мира, обратился с призывом к единству. Нарратив продолжила актриса Шарлиз Терон, подчеркнув: "Мир – это не просто отсутствие конфликтов; мир – это создание среды, в которой все могут процветать, независимо от расы, цвета кожи, вероисповедания, пола, класса, касты или любых других социальных признаков".

Олимпийский флаг был поднят в Милане и Кортина-д’Ампеццо, а в завершение церемонии китайский пианист Лан Лан и итальянская оперная певица Чечилия Бартоли исполнили олимпийский гимн.

Финальной частью стало театрализованное представление, посвященное Солнечной системе, в котором приняли участие первая итальянская женщина-космонавт Саманта Кристофоретти.

Эстафета олимпийского огня подошла к концу: спортсмены зажгли две чаши олимпийского огня, вдохновленные эскизами Леонардо да Винчи – одну в Милане и одну в Кортина-д’Ампеццо. Впервые в истории Олимпийских игр были зажжены сразу два огня.

Торжество спорта завершилось грандиозным фейерверком, оставив зрителей в предвкушении будущих соревнований и подарив спортсменам заряд энергии перед стартами.