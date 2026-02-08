Протесты против Олимпиады в Милане переросли в столкновения с полицией - ВИДЕО

В субботу в Милане произошли столкновения между итальянской полицией и противниками зимних Олимпийских игр.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на ABC News, правоохранительные органы применили слезоточивый газ и водометы против нескольких десятков протестующих, которые бросали петарды и пытались выйти на автомагистраль рядом с одним из олимпийских объектов.

Инцидент произошел в конце марша, в котором приняли участие тысячи человек. Участники акции выступали против экологического ущерба от проведения Игр, а также против присутствия американских агентов на территории Италии. После стычки полиция сдержала агрессивно настроенных демонстрантов, которые, по всей видимости, пытались добраться до олимпийской хоккейной арены в районе Сантанджулия.

Ранее группа протестующих в масках привела в действие дымовые шашки и петарды на мосту над строительной площадкой примерно в 800 метрах от Олимпийской деревни, где размещаются около 1 500 спортсменов. Полицейские фургоны за временным металлическим ограждением перекрыли дорогу к деревне атлетов, после чего протест сменил направление и продолжился в сторону объекта в Сантанджулии. По всему маршруту была развернута усиленная полицейская охрана.