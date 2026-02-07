Мелони оказалась в центре внимания на открытии зимней Олимпиады

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони оказалась в центре общественного обсуждения после церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, во время прямой трансляции камеры зафиксировали момент, когда глава правительства, находившаяся на трибуне стадиона "Сан-Сиро", выглядела утомленной и на некоторое время закрыла глаза, склонив голову в сторону.

Данный эпизод быстро распространился в социальных сетях и вызвал разную реакцию аудитории. Часть пользователей платформы X отнеслась к увиденному иронично, в то время как другие подвергли произошедшее критике, назвав этот момент одним из самых неудачных во время церемонии.

Помимо ситуации с Мелони, пользователи также выразили недовольство работой комментаторов телеканала Rai1 и исполнением национального гимна певицей Сан-Сиро Лаурой Паузини, посчитав, что эти элементы не соответствовали уровню открытия Игр.

Напомним, что XXV зимние Олимпийские игры проходят в Милане и Кортина-дАмпеццо и завершатся 22 февраля. Церемония зажжения олимпийского огня состоялась одновременно на четырех площадках, что должно было подчеркнуть масштаб соревнований в нескольких регионах Италии.