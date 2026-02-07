8 Февраля 2026
RU

Мелони оказалась в центре внимания на открытии зимней Олимпиады

Олимпиада-2026
Новости
7 Февраля 2026 18:21
52
Мелони оказалась в центре внимания на открытии зимней Олимпиады

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони оказалась в центре общественного обсуждения после церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, во время прямой трансляции камеры зафиксировали момент, когда глава правительства, находившаяся на трибуне стадиона "Сан-Сиро", выглядела утомленной и на некоторое время закрыла глаза, склонив голову в сторону.

Данный эпизод быстро распространился в социальных сетях и вызвал разную реакцию аудитории. Часть пользователей платформы X отнеслась к увиденному иронично, в то время как другие подвергли произошедшее критике, назвав этот момент одним из самых неудачных во время церемонии.

Помимо ситуации с Мелони, пользователи также выразили недовольство работой комментаторов телеканала Rai1 и исполнением национального гимна певицей Сан-Сиро Лаурой Паузини, посчитав, что эти элементы не соответствовали уровню открытия Игр.

Напомним, что XXV зимние Олимпийские игры проходят в Милане и Кортина-дАмпеццо и завершатся 22 февраля. Церемония зажжения олимпийского огня состоялась одновременно на четырех площадках, что должно было подчеркнуть масштаб соревнований в нескольких регионах Италии.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Протесты против Олимпиады в Милане переросли в столкновения с полицией - ВИДЕО
09:30
Олимпиада-2026

Протесты против Олимпиады в Милане переросли в столкновения с полицией - ВИДЕО

Акция протеста была направлена против экологического ущерба и мер безопасности вокруг Игр - ФОТО

Олимпиада-2026: медальный зачет после первого дня
06:16
Олимпиада-2026

Олимпиада-2026: медальный зачет после первого дня

Первое место в рейтинге делят Италия, Япония и Норвегия
Итальянка установила олимпийский рекорд в конькобежном спорте
05:18
Олимпиада-2026

Итальянка установила олимпийский рекорд в конькобежном спорте

Cпортсменка преодолела дистанцию за 3 минуты 54,28 секунды
В первый день Олимпиады власти Италии заявили о возможной диверсии на ж/д путях
7 Февраля 22:48
Олимпиада-2026

В первый день Олимпиады власти Италии заявили о возможной диверсии на ж/д путях

Из-за инцидентов высокоскоростные, междугородные и региональные поезда задерживаются
Сегодня на зимней Олимпиаде пройдут соревнования по разным видам спорта
7 Февраля 11:12
Олимпиада-2026

Сегодня на зимней Олимпиаде пройдут соревнования по разным видам спорта

Состязания состоятся в Милане и Кортина-дАмпеццо
Полет на личном самолете вызвал скандал в сборной Нидерландов
7 Февраля 10:16
Олимпиада-2026

Полет на личном самолете вызвал скандал в сборной Нидерландов

Поведение одной из конькобежек на старте Олимпийских игр вызвало критику

Самое читаемое

Провокация армянских атлетов на Олимпиаде-2026: НОК Азербайджана направил протест - ОБНОВЛЕНО
6 Февраля 15:23
Олимпиада-2026

Провокация армянских атлетов на Олимпиаде-2026: НОК Азербайджана направил протест - ОБНОВЛЕНО

Армянские фигуристы использовали композицию с политическим подтекстом

Дмитрий Баранов: "Иду к своей мечте - сыграть против топ-клубов и ведущих игроков мира" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
5 Февраля 14:54
Волейбол

Дмитрий Баранов: "Иду к своей мечте - сыграть против топ-клубов и ведущих игроков мира" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Волейболист сборной Азербайджана Дмитрий Баранов стал серебряным призером чемпионата Чили

Зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии объявлены открытыми - ФОТО + ВИДЕО/ОБНОВЛЕНО
7 Февраля 02:46
Олимпиада-2026

Зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии объявлены открытыми - ФОТО + ВИДЕО/ОБНОВЛЕНО

Заключительным аккордом церемонии открытия Олимпиады 2026 года стало зажжение Олимпийского огня у Арки Мира

Юные бадминтонисты и первые международные шаги: Azerbaijan International 2026 – РЕПОРТАЖ İDMAN.BİZ + ФОТО
5 Февраля 13:24
Бадминтон

Юные бадминтонисты и первые международные шаги: Azerbaijan International 2026 – РЕПОРТАЖ İDMAN.BİZ + ФОТО

İdman.Biz поговорил с азербайджанскими бадминтонистами, выступающими на международном турнире Azerbaijan International 2026