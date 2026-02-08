Олимпиада-2026: медальный зачет после первого дня

В субботу, 7 февраля на Олимпиаде-2026 разыграли первые пять комплектов наград в пяти видах спорта, таких как:
— горные лыжи
— лыжные гонки
— конькобежный спорт
— прыжки с трамплина
— сноуборд
Первое "золото" Олимпиады завоевал швейцарский горнолыжник Франьо фон Алльмен в скоростном спуске.
Шведская лыжница Фрида Карлссон выиграла скиатлон на Олимпиаде-2026.
Итальянская конькобежка Франческа Лоллобриджида с рекордом победила на дистанции 3000 м на домашней Олимпиаде.
Норвежка Анна Одина Стрем стала чемпионкой в прыжках с трамплина K-98.
Японец Кира Кимура завоевал "золото" в сноуборде (мужской биг-эйр).
Первое место в медальном зачете делят Италия, Япония и Норвегия — у всех трех стран по одной золотой, серебряной и бронзовой медали.