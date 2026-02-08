Олимпиада-2026: медальный зачет после первого дня

В субботу, 7 февраля на Олимпиаде-2026 разыграли первые пять комплектов наград в пяти видах спорта, таких как:

— горные лыжи

— лыжные гонки

— конькобежный спорт

— прыжки с трамплина

— сноуборд

Первое "золото" Олимпиады завоевал швейцарский горнолыжник Франьо фон Алльмен в скоростном спуске.

Шведская лыжница Фрида Карлссон выиграла скиатлон на Олимпиаде-2026.

Итальянская конькобежка Франческа Лоллобриджида с рекордом победила на дистанции 3000 м на домашней Олимпиаде.

Норвежка Анна Одина Стрем стала чемпионкой в прыжках с трамплина K-98.

Японец Кира Кимура завоевал "золото" в сноуборде (мужской биг-эйр).

Первое место в медальном зачете делят Италия, Япония и Норвегия — у всех трех стран по одной золотой, серебряной и бронзовой медали.