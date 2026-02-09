9 Февраля 2026
Горнолыжницу Линдси Вонн прооперировали после жесткого падения на Олимпиаде - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

Олимпиада-2026
Новости
9 Февраля 2026 04:10
Горнолыжницу Линдси Вонн прооперировали после жесткого падения на Олимпиаде - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

Американская горнолыжница Линдси Вонн находится в стабильном состоянии после падения во время заезда на соревнованиях по скоростному спуску на Олимпийских играх в Италии.

Как передает İdman.Biz, об этом сообщает Федерация лыжных гонок и сноуборда США на своей странице в соцсети X.

По данным SkySports, изначально Вонн доставили в больницу имени Кодивилла в Кортина-д'Ампеццо. По результатам обследования было решено перевезти ее в госпиталь Тревизо. Там спортсменку прооперировали в связи с переломом ноги.

15:30

Олимпийская чемпионка 2010 года и двукратная чемпионка мира Линдси Вонн была эвакуирована с трассы на вертолете после серьезного падения во время соревнований по скоростному спуску на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане.

Как сообщает İdman.Biz, 41 летняя американская спортсменка не смогла самостоятельно подняться после инцидента, из за чего старт был приостановлен.

Во время прохождения дистанции Вонн зацепилась за флаг, после чего ее закрутило в воздухе, и она жестко упала на склон. В трансляции было слышно, как Вонн плакала и кричала от боли.

Отмечается, что спортсменка вышла на старт, имея разрыв передней крестообразной связки колена, полученный ранее.

Напомним, в конце января Линдси Вонн также упала во время супергигантского слалома на этапе Кубка мира в швейцарской Кран Монтане. Медицинское обследование тогда выявило разрыв передней крестообразной связки, ушиб кости и повреждение мениска левой ноги.

