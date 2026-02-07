Полет на личном самолете вызвал скандал в сборной Нидерландов

С началом Олимпийских игр в сборной Нидерландов возник громкий скандал.

Как сообщает İdman.Biz, причиной стало то, что известная конькобежка, нидерландская спортсменка Ютта Лердам отправилась на Игры отдельно от команды, воспользовавшись личным самолетом.

Публикации спортсменки с кадрами роскошного перелета в социальных сетях вызвали резкую реакцию болельщиков.

В нидерландском обществе действия Лердам расценили как проявление высокомерия и неуместной демонстративности.

Дополнительный резонанс ситуации придал тот факт, что Ютта Лердам состоит в отношениях со скандально известным блогером и боксером Джейком Полом.

Отметим, что Ютта Лердам является одной из самых известных скоростных конькобежек Нидерландов и неоднократно завоевывала медали на чемпионатах мира. Помимо спортивных достижений, она входит в число самых популярных женщин-спортсменок в социальных сетях с многомиллионной аудиторией.