7 февраля стартовал I тур турнира "Отбор талантов" среди юношей U-17 по дзюдо.

Как сообщает İdman.Biz, соревнования проходят в Сумгайытском Олимпийском спортивном комплексе. В турнире принимают участие 314 спортсменов (270 юношей и 44 девушки), которые выступают в 14 весовых категориях.

В первый день соревнований на татами вышли 152 дзюдоиста в семи весовых категориях. Девушки соревновались в категориях до 40, 48 и 57 кг, юноши — до 50, 60, 73 и 90 кг.

Отметим, что цель проведения турнира "Отбор талантов" — формирование прочной базы для национальной сборной, выявление перспективных спортсменов и создание устойчивого резерва. Спортсмены, занявшие первые три места в каждой весовой категории по итоговому рейтингу двух туров, будут привлечены к учебной программе "Надежды будущего".

Призеры турнира

Девушки

40 кг

1. Сунай Саламова

2. Рявана Алигулиева

48 кг

1. Мадина Гусейнова

2. Сакина Зейналова

3. Сафура Исмайылова

57 кг

1. Сама Велизаде

2. Гюльназ Мамедтагиева

3. Ханифа Гандахова

3. Назакет Велиева

Юноши

50 кг

1. Ульви Джалилзаде

2. Рза Айвазлы

3. Раван Мамедли

3. Нихат Новрузов

60 кг

1. Али Ализаде

1. Синан Ганбарли

3. Гарун Султанов

3. Микаил Годжаев

73 кг

1. Али Алиев

2. Фамильгусейн Ализаде

3. Руслан Аскеров

3. Нурали Исмайылов

90 кг

1. Омар Ахундов

2. Мехди Мамедли

3. Гадир Умудалиев

3. Мунир Ализаде