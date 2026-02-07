Мехман Азизов: "Чтобы выиграть в Париже, нужен менталитет Хидаята Гейдарова" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Сегодня в столице Франции стартовал Paris Grand Slam — международный турнир по дзюдо, который заслуженно называют "малым чемпионатом мира". Могут ли наши спортсмены рассчитывать на успех в Париже? С этим вопросом İdman.Biz обратился к известному в недавнем прошлом мастеру татами, участнику трех Олимпиад Мехману Азизову.

"Наши дзюдоисты могут попасть в призеры, но победить здесь будет архисложно. Для триумфа нужно обладать менталитетом Гейдарова. Хидаят — один из тех редких атлетов, кто не приемлет никаких результатов, кроме первого места. Для этого нужен особый настрой. Жаль, что в этот раз он пропускает турнир.

"Большие шансы на медали есть у Зелима Цкаева, выступающего в моей весовой категории до 81 кг. А вот Балабею Агаеву (60 кг), который дважды побеждал в Париже, на сей раз придется крайне непросто — в его весе очень высокая конкуренция. Также хорошие перспективы на удачное выступление у Руслана Пашаева (66 кг)", — отметил Мехман Азизов.