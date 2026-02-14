14 Февраля 2026
"Барселона" подала официальную жалобу на судейство после поражения от "Атлетико"

14 Февраля 2026 19:16
"Барселона" подала официальную жалобу на судейство после поражения от "Атлетико"

"Барселона" подала официальную жалобу на судейство после первого матча 1/2 финала Кубка Испании, в котором "сине-гранатовые" уступили мадридскому "Атлетико" (0:4), сообщает İdman.Biz.

"Футбольный клуб "Барселона" информирует, что он направил официальное письмо в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF), в котором клуб выражает свою глубокую озабоченность по поводу неоднократного применения непоследовательных критериев. В документе клуб выделяет несколько ключевых моментов:

1. Отсутствие последовательности в дисциплинарных критериях;

2. Противоречивые критерии оценки игры рукой;

3. Накопление ошибок: "Барселона" указывает на повторяющуюся практику грубых судейских ошибок на протяжении всего сезона, многие из которых являются решающими и наносят ущерб клубу;

4. Применение и прозрачность VAR;

5. Критерии для просмотра эпизодов на мониторе: "Барселона" ставит под сомнение отсутствие четких и последовательных критериев для приглашения судей к монитору, что способствует ощущению незащищенности и неравенства в принятии решений.

Кроме того, "Барселона" требует полной публикации всех аудиозаписей VAR, независимо от того, проводился ли просмотр эпизода судьей в поле, в качестве важной меры прозрачности и повышения квалификации судей.

ФК "Барселона" требует, чтобы его запросы были проанализированы со всей серьезностью и были приняты конкретные меры для предотвращения повторения подобных ситуаций в будущем", — говорится в заявлении клуба.

İdman.Biz
