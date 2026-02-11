12 Февраля 2026
RU

Россиянам, выступающим за Азербайджан, могут запретить въезд в Россию

Другое
Новости
11 Февраля 2026 23:44
86
Россиянам, выступающим за Азербайджан, могут запретить въезд в Россию

Россиянам, представляющим Азербайджан на международных спортивных соревнованиях, могут запретить въезд в Российскую Федерацию. Как сообщает İdman.Biz, министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о возможном запрете на въезд в страну атлетам, сменившим спортивное гражданство.

По словам Дегтярева, в России уже приняты определенные меры в этом направлении. Он подчеркнул, что подобные решения могут касаться атлетов, которые получили подготовку в РФ, а затем стали выступать за другие страны.

"Мы с этим боремся. Сейчас ввели нормы, я подписал такой приказ, даже одного шахматиста лишили звания гроссмейстера за смену гражданства спортивного. То есть здесь мы их кормим, воспитываем, тренерами обеспечиваем, базами, а тут бросил паспорт - и уехал. Всего лишить, запретить въезд в страну и пользование нашими объектами спорта. И мы к этому придем", - заявил Дегтярев в выпуске программы "Центральный канал".

Ранее по приказу министра шахматист Владимир Федосеев был лишен званий мастера спорта и гроссмейстера России после смены гражданства. В 2023 году он объявил о намерении выступать за Словению.

Таким образом, возможные ограничения могут затронуть и других российских атлетов, сменивших спортивное гражданство.

Стоит отметить, что россияне выступают в ряде национальных команд Азербайджана по различным видам спорта. В частности, тот же Владимир Литвинцев, проваливший выступление на Олимпиаде-2026, может попасть под новые ограничения в соседней стране. Также немало россиян есть в сборной по вольной борьбе. Лидером женской сборной Азербайджана по фехтованию на саблях является россиянка Анна Башта, серебряный призер Олимпиады-2024 в Париже по таэквондо Гашим Магомедов также является натурализованным россиянином.

В случае принятия этого спорного закона натурализованным российским спортсменам, судя по всему, придется выбрать свое постоянное место жительства.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Баку примет первый региональный симпозиум WADA
11 Февраля 17:35
Другое

Баку примет первый региональный симпозиум WADA

Мероприятие станет частью нового формата работы Всемирного антидопингового агентства
Асиф Саядов: "До 2008 года об этом виде спорта у нас никто не знал" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ВИДЕО
10 Февраля 14:02
Другое

Асиф Саядов: "До 2008 года об этом виде спорта у нас никто не знал" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Глава Ассоциации китайских видов боевых искусств Азербайджана — о пользе занятий вин чун
Свадьба на стадионе и зарплаты артистов: детали Супербоула
10 Февраля 11:53
Другое

Свадьба на стадионе и зарплаты артистов: детали Супербоула - ВИДЕО

Стали известны условия работы и гонорары участников масштабного шоу
Неожиданный момент финала: на стадионе сыграли настоящую свадьбу
9 Февраля 17:06
Другое

Неожиданный момент финала: на стадионе сыграли настоящую свадьбу

Церемония прошла во время перерыва финала Супербоула
Представлены логотипы к 30-летию Национального паралимпийского комитета Азербайджана
9 Февраля 16:36
Другое

Представлены логотипы к 30-летию Национального паралимпийского комитета Азербайджана

Юбилейный знак официально утвержден Международным паралимпийским комитетом
Фарид Гаибов провел встречу с послом Палестины в Азербайджане
9 Февраля 14:38
Другое

Фарид Гаибов провел встречу с послом Палестины в Азербайджане - ФОТО

Стороны обсудили сотрудничество в сфере молодежи и спорта

Самое читаемое

Олимпийское фиаско Литвинцева: уроки для зимних видов спорта Азербайджана – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ВИДЕО
11 Февраля 13:55
Олимпиада-2026

Олимпийское фиаско Литвинцева: уроки для зимних видов спорта Азербайджана – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Спортсмен занял последнее место и не сумел квалифицироваться в произвольную программу
Азербайджанский фигурист занял последнее место на Олимпиаде - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
11 Февраля 01:55
Олимпиада-2026

Азербайджанский фигурист занял последнее место на Олимпиаде - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Это вторая Олимпиада для азербайджанского фигуриста
Противостояние фаворитов и шансы Азербайджана: фигуристы открывают личный турнир ОИ-2026 – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО
10 Февраля 17:06
Зимние виды спорта

Противостояние фаворитов и шансы Азербайджана: фигуристы открывают личный турнир ОИ-2026 – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО

Главная цель азербайджанского фигуриста – пройти в произвольную программу
"Карабах" попрощался с Нариманом Ахундзаде - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
10 Февраля 22:30
Азербайджанский футбол

"Карабах" попрощался с Нариманом Ахундзаде - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Переговоры между агдамским "Карабахом" и американским клубом "Коламбус Крю" завершены