Россиянам, выступающим за Азербайджан, могут запретить въезд в Россию

Россиянам, представляющим Азербайджан на международных спортивных соревнованиях, могут запретить въезд в Российскую Федерацию. Как сообщает İdman.Biz, министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о возможном запрете на въезд в страну атлетам, сменившим спортивное гражданство.

По словам Дегтярева, в России уже приняты определенные меры в этом направлении. Он подчеркнул, что подобные решения могут касаться атлетов, которые получили подготовку в РФ, а затем стали выступать за другие страны.

"Мы с этим боремся. Сейчас ввели нормы, я подписал такой приказ, даже одного шахматиста лишили звания гроссмейстера за смену гражданства спортивного. То есть здесь мы их кормим, воспитываем, тренерами обеспечиваем, базами, а тут бросил паспорт - и уехал. Всего лишить, запретить въезд в страну и пользование нашими объектами спорта. И мы к этому придем", - заявил Дегтярев в выпуске программы "Центральный канал".

Ранее по приказу министра шахматист Владимир Федосеев был лишен званий мастера спорта и гроссмейстера России после смены гражданства. В 2023 году он объявил о намерении выступать за Словению.

Таким образом, возможные ограничения могут затронуть и других российских атлетов, сменивших спортивное гражданство.

Стоит отметить, что россияне выступают в ряде национальных команд Азербайджана по различным видам спорта. В частности, тот же Владимир Литвинцев, проваливший выступление на Олимпиаде-2026, может попасть под новые ограничения в соседней стране. Также немало россиян есть в сборной по вольной борьбе. Лидером женской сборной Азербайджана по фехтованию на саблях является россиянка Анна Башта, серебряный призер Олимпиады-2024 в Париже по таэквондо Гашим Магомедов также является натурализованным россиянином.

В случае принятия этого спорного закона натурализованным российским спортсменам, судя по всему, придется выбрать свое постоянное место жительства.