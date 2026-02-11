Олимпийское фиаско Литвинцева: уроки для зимних видов спорта Азербайджана – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Азербайджанский фигурист Владимир Литвинцев завершил выступление на Зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии на стадии короткой программы. Спортсмен с 63,63 балла занял последнее, 29-е место и не сумел квалифицироваться в произвольную программу.

Это стало его худшим результатом в короткой программе в этом сезоне, и одним из худших в карьере. А для Азербайджана это самое худшее выступление в фигурном катании на Олимпиаде за всю историю.

Для Литвинцева это вторая Олимпиада. На Играх-2022 в Пекине его результат был значительно выше: 84,15 балла в короткой программе, прохождение в финальный этап и итоговое 18-е место с суммарным показателем 239,19 балла.

Как ранее сообщал İdman.Biz, для выхода в произвольную в Милане Литвинцеву был необходим чистый прокат. Его короткая программа изначально имела одну из самых низких базовых стоимостей среди участников, поэтому любые ошибки существенно снижали шансы на квалификацию. В заявленный контент входили четверной тулуп, тройной аксель и каскад тройной флип + тройной тулуп.

Что пошло не так?

Уже на первом элементе – четверном тулупе – спортсмен допустил ошибку. За прыжок он получил 8,69 балла при базовой стоимости 9,50. Для Литвинцева это ключевой и самый дорогостоящий элемент программы, и его некачественное исполнение сразу лишило прокат высокого оценочного потенциала.

Решающей стала ошибка в каскаде тройной флип + тройной тулуп. После проблемного флипа фигурист фактически не исполнил заявленный тройной тулуп, ограничившись одинарным прыжком. В итоге сумма оценок за прыжковые элементы составила лишь 20,44 балла, а общая техническая оценка достигла 31,13 балла.

Накопившиеся неудачи отразились и на второй половине проката. Литвинцев выглядел заметно неуверенным, а присущая его программам выразительность уступила место скованности и разочарованию. Это нашло отражение и в компонентах: за скольжение, композицию, интерпретацию и музыкальность он получил в сумме лишь 32,50 балла.

Зачем Азербайджану такие натурализованные спортсмены?

Выступление Литвинцева вновь поднимает системный вопрос развития зимних видов спорта в стране: оправдана ли практика натурализации атлетов и какую реальную пользу она приносит?

Литвинцев представляет Азербайджан с 2018 года, однако за это время не добился значимого результата на международной арене. Другие легионеры – дуэт Саманты Риттер и Даниэля Брикалова – выступающие за Азербайджан в танцах на льду, в этом сезоне и вовсе не сумели квалифицироваться на Олимпиаду.

При этом спортсмены получают возможность тренироваться и выступать за рубежом за счет страны, не участвуя в развитии фигурного катания внутри Азербайджана и практически не приезжая сюда. В интервью İdman.Biz в 2025 году сам Литвинцев признался, что за 7 лет был в Азербайджане "четыре-пять раз".

Ранее это можно было объяснить отсутствием инфраструктуры, однако в 2023 году в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева была открыта ледовая арена. Если организовать тренировки Литвинцева в Баку – сложная задача, то почему за все это время атлет хотя бы ни разу не провел мастер-класс или иным образом не внес вклад в развитие детско-юношеского фигурного катания в Азербайджане?

На этом фоне продолжение сотрудничества федерации с Владимиром Литвинцевым после неудачного выступления на Олимпиаде выглядит, по меньшей мере, странно. Хочется надеяться, что Федерация зимних видов спорта Азербайджана учтет этот опыт и в дальнейшем, если и будет приглашать спортсменов, то тех, кто действительно способен бороться за высокие места, а не выполнять роль статистов.

Речь идет не только о результатах, но и о символическом значении. Спортсмены, претендующие на высокие позиции, формируют интерес СМИ, вдохновляют детей и способствуют популяризации вида спорта. Именно это, а не формальное участие в крупных турнирах, способно дать импульс для выращивания собственных кадров.

Ледовая арена уже стала важным шагом вперед и вызвала всплеск интереса, однако фигурное катание в Азербайджане по-прежнему остается сезонным увлечением. Для профессионального развития детей в этот вид спорта необходимо приходить в возрасте 3-6 лет, тогда как сегодня секции в основном заполнены подростками-любителями, из которых сформировать атлетов на уровне сборной нереально.

Кадровая политика: упущенные возможности

Справедливости ради стоит отметить, что не всегда отсутствие сильных фигуристов связано с нежеланием федерации. Показателен случай российской спортсменки Вероники Жилиной, которую Азербайджан пытался привлечь в сборную. Международный союз конькобежцев (ISU) отказал ей в переходе из-за отсутствия официального открепительного письма от Федерации фигурного катания на коньках России.

Однако вопросы к селекционной работе федерации все еще остаются. За рубежом есть азербайджанские спортсмены, способные принести реальную пользу стране. Так, в 2018 году СМИ писали о талантливом азербайджанском фигуристе Орхане Мамедове, тренировавшемся во Франции. Это происходило еще при прежнем руководстве федерации.

Уже при новом руководстве возникла ситуация с азербайджанкой Марией Агаевой, проживающей в России и желавшей представлять Азербайджан. Федерация отказала ей в пользу Сабины Алиевой, которая также жила в России, а сейчас тренируется в Азербайджане. При этом, по мнению независимых экспертов, Агаева как минимум не уступала Алиевой. Возникает закономерный вопрос: что мешало федерации работать сразу с двумя спортсменками?

Какой вывод можно сделать?

Олимпийское выступление Владимира Литвинцева – это не просто спортивная неудача, а болезненный симптом системных просчетов и неэффективного расходования государственных средств. За годы сотрудничества страна так и не получила ни результата, ни медийного эффекта, ни импульса для развития фигурного катания.

Средства, направленные на содержание натурализованных атлетов, могли стать инвестициями в инфраструктуру, массовый спорт и подготовку своих детей – тех, кто связывал бы свое будущее с Азербайджаном, даже если не как профессиональный спортсмен, а как квалифицированный тренер, которых и так нет в стране.

Возникает прямой и неудобный вопрос: на основании каких критериев принимаются кадровые решения и кто несет ответственность за их результат? Если Федерация зимних видов спорта Азербайджана действительно рассчитывает на будущее, ей придется выбрать: продолжать оплачивать статистов или наконец начать строить систему, способную выращивать своих чемпионов.