Олимпиада-2026: медальный зачет

Во вторник, 10 февраля, на Олимпийских играх-2026 в Италии разыграли девять комплектов наград в таких видах спорта, как:

— шорт-трек (смешанная эстафета)

— горные лыжи (командная комбинация, скоростной спуск и слалом, женщины)

— фристайл (слоупстайл, мужчины)

— биатлон (индивидуальная гонка, 20 км, мужчины)

— лыжные гонки (спринт, мужчины и женщины)

— санный спорт (одиночки, женщины)

— керлинг (дабл-микст)

— прыжки с трамплина (смешанные команды)

Лидером медального зачета после четырех дней соревнований является Норвегия с шестью золотыми наградами, одной серебряной и четырьмя бронзовыми медалями. Второе место делят Германия и Швеция — у них по три "золота", два "серебра" и одной "бронзе".