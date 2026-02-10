Азербайджанский спортсмен сегодня выступит на Зимних Олимпийских играх

Сегодня в рамках соревновательного дня 25-х Зимних Олимпийских игр, проходящих в Милане и Кортине-дАмпеццо, состоятся старты в ряде видов спорта.

Как сообщает İdman.Biz, представитель Азербайджана Владимир Литвинцев проведет выступление в фигурном катании, представив короткую программу. Соревнования начнутся в 21:30 по бакинскому времени.

В программу дня также включены соревнования по горнолыжному спорту, биатлону, лыжным гонкам, керлингу, фристайлу, хоккею, санному спорту, лыжному двоеборью, скоростному бегу на коньках, скелетону и прыжкам на лыжах с трамплина.

Другая азербайджанская спортсменка Анастасия Папатома 15 февраля выступит в гигантском слаломе, а тремя днями позже примет участие в соревнованиях по слалому. Ее заезды пройдут в Кортине-дАмпеццо.

25-е Зимние Олимпийские игры завершатся 22 февраля.